В Госдуме предложили переименовать День святого Валентина в День любви

День святого Валентина в России предложили переименовать в День любви. Об этом заявила первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, её слова РИА Новости приводит в воскресенье, 8 февраля.

«Важно не просто поменять название, а создать целый комплекс: и новое название, и символ — например, сердечки, плюшевые игрушки как знак доброты. Это должен быть день любви, признания, нежности.

Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова «любовь», «семья», «дети» — важнейшие в жизни. Это может быть День любви или День плюшевой игрушки», — считает депутат.

Буцкая подчеркнула, что задача не в том, чтобы запрещать праздник, а в том, чтобы предложить формат, который будет близок людям и сможет прижиться:

«Немножко изменить ориентиры, но оставить возможность показать симпатию, признаться в любви, предложить руку и сердце. Крайне важно не только дать название, но и показать пример — как можно признаваться в любви, делать предложения, чтобы потом, 8 июля, в День святых Петра и Февронии, сыграть свадьбу. Очевидно, что наш большой праздник любви и верности — это 8 июля, он уже является красным днём календаря».