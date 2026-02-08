Павел Дуров связал запреты соцсетей для подростков с низкими рейтингами европейских лидеров

ВКонтакте

Основатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров заявил, что чиновники с самыми низкими рейтингами одобрения в мире чаще других поддерживают ограничения для подростков в соцсетях и выступают за борьбу с дезинформацией. Об этом «Коммерсант» пишет в воскресенье, 8 февраля.

Комментируя публикацию международного портала World of Statistic, перечислил европейских лидеров с самыми низкими показателями поддержки — президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главу правительства Испании Педро Санчеса. По данным портала, уровень негативной оценки их деятельности составляет 77%, 68% и 61% соответственно.