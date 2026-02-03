В материалах по делу финансиста-педофила Эпштейна нашли упоминание Аллы Пугачёвой

Российская певица Аллы Пугачёвой упоминается в материалах по делу осуждённого за секс-торговлю американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом со ссылкой на документы, опубликованные Министерством юстиции США, пишет РИА Новости во вторник, 3 февраля.
Фамилия артистки фигурирует в письме венчурного инвестора Бориса Николича, которое он направил Эпштейну в январе 2014 года. В документе автор приводит выдержки из международного опроса о самых уважаемых и влиятельных людях мира:
«Половину из десяти самых уважаемых людей в России составляют женщины, включая поп-певицу Аллу Пугачёву и королеву [Великобритании] Елизавету II. Это самый высокий показатель среди всех стран, в которых проводился опрос».
В поле темы сообщения указано «Миссия выполнена для некоторых». Согласно приведённым в письме данным, самым уважаемым человеком в мире по итогам опроса назван основатель Microsoft Билл Гейтс.
В 2019-м Джеффри Эпштейна обвинили в секс-торговле несовершеннолетними и сговоре с целью вовлечения их в проституцию. По версии следствия, в 2002–2005 годах финансист принимал в своих домах в Нью-Йорке и Флориде десятки юных девушек, платил им наличными и привлекал некоторых к вербовке новых жертв. Как утверждали обвинители, возраст части пострадавших не превышал 14 лет. Эта скандальная история стала предметом широкого обсуждения на Западе.