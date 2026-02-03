В материалах по делу финансиста-педофила Эпштейна нашли упоминание Аллы Пугачёвой

ВКонтакте

Российская певица Аллы Пугачёвой упоминается в материалах по делу осуждённого за секс-торговлю американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом со ссылкой на документы, опубликованные Министерством юстиции США, пишет РИА Новости во вторник, 3 февраля.

Фамилия артистки фигурирует в письме венчурного инвестора Бориса Николича, которое он направил Эпштейну в январе 2014 года. В документе автор приводит выдержки из международного опроса о самых уважаемых и влиятельных людях мира:

«Половину из десяти самых уважаемых людей в России составляют женщины, включая поп-певицу Аллу Пугачёву и королеву [Великобритании] Елизавету II. Это самый высокий показатель среди всех стран, в которых проводился опрос».

В поле темы сообщения указано «Миссия выполнена для некоторых». Согласно приведённым в письме данным, самым уважаемым человеком в мире по итогам опроса назван основатель Microsoft Билл Гейтс.