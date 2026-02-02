Солнце переходит в режим «спама»: за сутки на звезде произошло 17 вспышек

ВКонтакте

За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали 17 вспышек уровня М и выше. Об этом рассказали сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН в понедельник, 2 февраля.

Большую активность звезда проявляла только однажды за последние 10 лет — 29 декабря 2024 года.

«Непрерывное сжигание энергии во вспышках уровня M — это, судя по всему, единственное, что сейчас предотвращает вспышки высших баллов. Как только Солнце перейдёт из режима «спама» в режим накопления, начнутся взрывы X класса. Впрочем, они начнутся и без этого, если потоки энергии, которые сейчас поступают из глубины Солнца, превысят возможности по их «утилизации» в событиях уровня M», — пояснили учёные, добавив, что эффекта от серии вспышек следует ожидать через сутки.