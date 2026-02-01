Рост активности на Солнце может вызвать магнитные бури на Земле — учёные

ВКонтакте

Усиление активности в одной из областей на Солнце в ближайшие дни может обернуться магнитными бурями на Земле. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в воскресенье, 1 февраля.

Речь идёт об активной области №4366, которая уже второй день подряд накапливает энергию в солнечной короне. Избыточная энергия, как отмечают специалисты, обычно высвобождается через вспышки. Сейчас учёные задаются вопросом: когда прекратится рост этой активной группы?

Если процесс не остановится до 2 февраля, во второй половине понедельника последствия солнечных вспышек могут начать ощущаться на Земле. Учёные подчёркивают, что причины происходящего скрыты глубоко под поверхностью Солнца. Источники энергии находятся на глубине от 100 до 200 тысяч км, однако современные методы наблюдений не позволяют понять, что именно там происходит.