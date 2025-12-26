Shaman и Мизулина заказали двойное кресло для судейства на КВН и разругались за кулисами шоу

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина стали судьями в 64 сезоне КВН. Они попросили организаторов дать им в качестве исключения двойное кресло и возможность ставить одну общую оценку. После этого супруги внезапно поссорились. Об этом сообщает StarHit.

Съёмки шоу прошли гладко: Shaman в чёрном костюме мило перешёптывался с Екатериной в кремовом платье с корсетом и открытыми плечами. После конкурса глава Лиги безопасного интернета решила выступить перед зрителями и взяла микрофон. Пока она произносила речь, Ярослав перед камерой в шутку строил ей рожки. Екатерина бросила в его сторону короткий взгляд и продолжила выступление.

После этого, по словам очевидцев, произошла семейная драма: «Екатерина и Ярослав вместе ушли из зала за ручку, после чего общественница устроила разбор полётов. Они поругались, Мизулина высказала, что ей не понравилось поведение мужа и его неуместная жестикуляция в финале программы. Но конфликт быстро был исчерпан, Shaman нашёл нужные слова, чтобы успокоить её».