В сети вышла специальная новогодняя серия «Простоквашино» с участием Путина

В одном из онлайн-кинотеатров вышла специальная новогодняя серия «Простоквашино» с участием персонажа Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 26 декабря.

По сюжету семья Дяди Фёдора готовится к празднику, но Матроскин сомневается, что новогоднее обращение президента выходит в прямом эфире. В поисках правды кот вместе с Шариком отправляется на Красную площадь, где они встречают Владимира Путина.

Серия доступна эксклюзивно в онлайн-кинотеатре, но в ближайшие дни её покажут на телеканалах «Мульт», «Солнце» и «Мультиландия».