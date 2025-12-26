В сети вышла специальная новогодняя серия «Простоквашино» с участием Путина

В одном из онлайн-кинотеатров вышла специальная новогодняя серия «Простоквашино» с участием персонажа Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 26 декабря.
По сюжету семья Дяди Фёдора готовится к празднику, но Матроскин сомневается, что новогоднее обращение президента выходит в прямом эфире. В поисках правды кот вместе с Шариком отправляется на Красную площадь, где они встречают Владимира Путина.
Серия доступна эксклюзивно в онлайн-кинотеатре, но в ближайшие дни её покажут на телеканалах «Мульт», «Солнце» и «Мультиландия».
Премьера ремейка советского мультсериала «Простоквашино» состоялась в 2018 году. Автор оригинальной истории Эдуард Успенский остался недоволен этой идеей, хотя первая серия набрала в сети 13 млн просмотров. На днях «Союзмультфильм» подтвердил слухи о появлении Владимира Путина в новогоднем эпизоде.