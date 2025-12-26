«Правда, что я пьяная валялась в коридоре?»: Ксения Собчак объяснила свои скандальные выходки в нулевых

ВКонтакте

Ксения Собчак в интервью для шоу Иды Галич «Есть вопросики» призналась, что её скандальный образ в нулевые был частью тщательно продуманного шоу. Журналистка откровенно рассказала, что скандальные выходки в её культовом проекте «Блондинка в шоколаде» были результатом совместной работы со сценаристом. Об этом пишет «Стархит».

«Правда ли, что я пьяная валялась в коридоре? Да нет, конечно! Это вообще сценарная история. Мы писали его с Юрой Зуевым. Знаешь, что было правдой? Ну, например, еду я выступать на корпоратив. Это было правдой. Я договаривалась, что нам разрешат снимать там, под это придумывала историю — мол, в поездке кого-то встретила, машина сломалась», — рассказала Собчак.

Она подчеркнула, что их шоу было первопроходцем жанра реалити в России задолго до проектов Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян. Образ дерзкой и циничной светской львицы был маской, созданной для телевидения.

В разговоре журналистка призналась, что скучает по той свободе слова, которая была в нулевые. На реплику Галич о сожалении по «раздвинутым ногам» на экране Собчак ответила: «Смотри, я безусловно скучаю по свободе, и по своей тоже, но не по раздвинутым ногам. Знаешь, мне дома никто не мешает продолжать это делать. Но публично мне уже не хочется». Она уточнила, что скорбит именно по невозможности говорить открыто то, что думает. Ксения Собчак давно отошла от имиджа «блондинки в шоколаде», став серьёзной медиаперсоной, предпринимателем и владелицей собственного холдинга.