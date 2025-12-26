09:53

Больше не на экране ТВ: Иван Ургант перебрался в интернет и завёл свой YouTube-канал

Иллюстрация: скриншот видео на YouTube-канале «Живой Ургант»
Иллюстрация: скриншот видео на YouTube-канале «Живой Ургант»

Актёр, ведущий, продюсер, комик и шоумен Иван Ургант после ухода с телевидения решил открыть свой YouTube-канал «Живой Ургант». Первое видео было опубликовано в четверг, 25 декабря. 

Стоя рядом с новогодней ёлкой в Москве, ведущий сказал, что формат роликов будет отличаться от передачи «Вечерний Ургант»18+, которая шла по Первому каналу с апреля 2012 года по февраль 2022-го. 

«За 2025 год наснимали всяких видео в наших путешествиях. В общем, будем выкладывать то, что выкладывается. По такому принципу пойдём. А вас всех поздравляю с Новым годом», — сказал Иван. 

В 2023 году Иван Ургант жаловался на нехватку работы после ухода с федеральных каналов. 

