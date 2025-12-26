«Собираемся поднимать экономику»: экс-глава Роспотребнадзора призвал россиян не противиться рабочей шестидневке

ВКонтакте

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования и экс-глава Роспотребнадзора (2004-2013) Геннадий Онищенко считает, что в стране пора ввести шестидневную рабочую неделю. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья — никаких проблем», — считает Онищенко. Когда планируется введение шестидневки, он не уточнил.