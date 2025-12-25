ВКонтакте

Владимир Путин перечислил сферы, в которых искусственный интеллект может заменить людей. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 25 декабря.

Заявление главы государства прозвучало в ходе заседания Государственного совета. Путин также отметил, что в ближайшие семь лет необходимо вовлечь в экономику 12,2 млн человек.

«Необходима также оптимизация отраслевой структуры занятости за счёт перераспределение трудовых ресурсов из сфер, где требуется и само по себе будет происходить снижение занятости, но это тоже уже понятно, какие это отрасли — там, где этот искусственный интеллект будет работать и заменять людей, это уже понятно, что будет происходить. Это оптовая и розничная торговля, финансовая и страховая деятельность, сектор государственного управления и некоторые другие», — перечислил президент.

Глава государства также добавил, что нельзя допустить ситуации, при которой в России было бы разделение на интеллектуальные элиты и людей, которые «только умеют нажимать на кнопки». Путин уверен, что это крайне важная для системы образования задача.