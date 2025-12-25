«Тебе как со старым дедом?»: молоденькой девушке, которую взял в жёны 61-летний Александр Гордон, задали неудобные вопросы

ВКонтакте

Телеведущий Александр Гордон решил жениться в восьмой раз. Его супругой станет 23-летняя Алина. Многих возмутила разница в возрасте, которая составляет 38 лет, поэтому на девушку посыпались неудобные вопросы. Об этом пишет StarHit.

Пара решила расписаться спустя четыре года отношений. За это время Александр и Алина ненадолго расставались, но затем снова сходились.

В одном из выпусков подкаста «Консерватор» журналист Антон Красовский спросил у девушки: «Тебе вообще как со старым дедом? Сколько тебе лет? 23? То есть ты уже совершеннолетняя, молодая женщина на самом деле. По нынешним временам даже старородящая. Ну, действительно, смотри — вы с Александром Гарриевичем сфотографировались. Ты смотришь на эти фотки? Смотришь на себя со стороны?».

«По возрасту — да, но если бы я слушала людей… Если бы мы слушали… было бы неинтересно. Я живу так, как мне нравится. Мне приятно быть рядом с этим человеком. Я люблю его», — ответила Алина.