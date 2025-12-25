В России меняются правила выезда детей за границу

ВКонтакте

С 20 января 2026 годы дети до 14 лет с российским гражданством не смогут выехать за границу по свидетельству о рождении. Об этом предупредили в региональном Пограничном управлении ФСБ РФ.

Ребёнок сможет путешествовать либо по собственному заграничному паспорту, либо по паспорту одного из родителей, в котором стоит соответствующая отметка. В Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию подростки от 14 до 18 лет смогут въехать по российскому гражданскому паспорту.

«Несовершеннолетние граждане России, не достигшие 14-летнего возраста, выехавшие в вышеперечисленные страны до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении, будут пропущены на въезд в Российскую Федерацию также по свидетельству о рождении», — говорится в сообщении.