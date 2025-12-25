Вместо шоу — реальные дела: в Госдуме предложили устраивать трансляции из залов суда

ВКонтакте

В Госдуме предложили устраивать трансляции резонансных дел из залов суда. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 25 декабря, ссылаясь на письмо авторов инициативы на имя председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова.

Депутаты считают, что такая мера позволит повысить прозрачность правосудия и открытость судебной системы. Для реализации идеи необходимо определить критерии, по которым судебное разбирательство будет автоматически подпадать под требование обязательной онлайн-трансляции.

«Такими критериями могут быть, например: значительное число обращений граждан и организаций в адрес суда или Верховного суда с просьбой обеспечить трансляцию конкретного процесса; широкое освещение дела в СМИ и социальных сетях; участие в деле известных публичных лиц», — говорится в документе.