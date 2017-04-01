Оазис Замкового пруда и три именных зала: история музея на Клинической. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"история исторического музея

По территории бывшего Замкового пруда мы с вами уже прогуливались в прошлых выпусках. Этот живописный и тихий район города с его Замковым прудом являл собою настоящий оазис среди городского шума и суеты. Не зря тут во времена Кёнигсберга располагалось здание Городского концертного зала Кёнигсберга, или просто Штадтхалле. С историей этого красивейшего здания и его послевоенной судьбой мы сейчас вас познакомим.

Штадтхалле Кёнигсберга — Stadthalle Königsberg

Второе название: Городской концертный зал.

Время строительства: 1911–1912 годы.

Адрес расположения: Königsberg, Vorderroßgarten, 49 — Калининград, ул. Клиническая, 21.

Архитектор: Р. Зеел.

Архитектор перестройки 1981–1986 годов: В. Еремеев.

Фото: Bildarchiv Ostpreussen

Историческая справка

Кёнигсберг всегда был в центре культурной и музыкальной жизни всей Восточной Пруссии. С 1880 года тут проходили регулярные симфонические концерты — в большинстве своём в Городской опере на Paradeplatz (ныне улица Университетская, 4–10). Вместимость его главного зала трудно было назвать большой. Поэтому городу приходилось использовать в виде концертной площадки и главный зал Кёнигсбергской биржи (Königsberger Börse). Для города остро встал вопрос: где проводить крупные оркестровые слушания и концерты? Посему в 1910 году городскими властями было принято решение о проектировании отдельного концертного здания вместимостью главного зала не менее 1 500 человек. Место для постройки здания будущего Городского концертного зала было выбрано очень удачное. С северо-запада от него располагалась средневековая центральная часть города рядом с Королевским замком. А севернее располагался Замковый пруд (Schloβteich) с его многочисленными деревьями и кустарниками, которые создавали спокойную атмосферу "загорода" буквально рядом с самым оживлённым районом Кёнигсберга. Начиная с XVIII века здесь сформировалась зона для отдыха, прогулок и праздничных гуляний большинства горожан. С 1907 года шли подготовительные работы и сбор финансов на строительство здания Городского концертного зала. Работы по его возведению начались в 1911 году, а архитектором выступил известный берлинский мастер — Рихард Зеел.

Фото: Bildarchiv Ostpreussen

Строительное описание здания

Здание Городского концертного зала (Штадхалее) было построено в 1912 году в Кёнигсберге на Vorderroßgarten (ныне улица Клиническая) в двух архитектурных стилях — неоклассицизм и популярный в то время югендстиль. Его проектировка велась с учётом требований большого города и выглядела современно и функционально для того времени. Само здание имело вытянутую с севера на юг форму, с западной боковой пристройкой, облицованной по всему периметру тёмной декоративной штукатуркой. Главный вход в здание располагался с северной стороны на улице Vorderroßgarten. Он имел три массивные входные деревянные двери, с полукруглыми козырьками на каждой из них. Между ними шли четыре декоративные колонны, разделяющие весь лицевой фасад на отдельные сектора. Далее шли три вытянутых прямоугольных витражных окна, которые венчал небольшой декоративный портик в виде балкона. Фронтон балкона венчали четыре декоративных барельефа "Поющие маски". Для Штадхалее их специально создал в 1912 году городской скульптор Лотар Зауэр (Lothar Sauer). Между ними были расположены три окна уже меньшего размера. Всю эту композицию венчала пологая двускатная крыша, покрытая красной клинкерной черепицей.

Фото: Bildarchiv Ostpreussen

На первом этаже здания располагались фойе и гардероб. С южной стороны здания располагалась летняя терраса с кафе у берега Замкового пруда, с которой открывался великолепный вид на городской пейзаж Королевского замка. Лестница, ведущая к воде пруда, была украшена скульптурной композицией Вальтера Розенберга (Walther Rosenberg), созданной им в 1913 году. Она представляла собою композицию, где две маленькие девочки играли с козликом (ныне от данной скульптуры остался только постамент, а сама композиция безвозвратно утрачена).

Четыре широкие лестницы вели на второй этаж, где располагались три зала разной вместимости. Большой зал носил название "Кроне-зал", был рассчитан на 1 600 посадочных мест и назван в честь почётного гражданина Кёнигсберга Теодора Кроне (Teodor Krohne). Он предназначался для проведения крупных и массовых концертов. Малый зал носил название "Кёрте-зал" и был назван в честь обер-бургомистра Кёнигсберга Зигфрида Кёрте (Siegfried Körte). Третий малый зал, предназначенный для исполнения камерной музыки и чтения стихов, носил название "Гебауер-зал" и был назван в честь клавирного фабриканта и основателя восточно-прусской консерватории Карла Юлиуса Гебауера (Karl Gebauer), который пожертвовал значительные финансовые средства на постройку здания Штадтхалле. Этот зал имел отдельный боковой вход (ныне этот вход используется в качестве главного входа в Историко-художественный музей).

Фото: Bildarchiv Ostpreussen

Интерьер здания был богато украшен живописными полотнами, скульптурами и панно. Настоящей изюминкой Штадтхалле являлась сцена малого зала: она была устроена в виде ряда из семи восходящих ступеней. Таким образом, зрителям был хорошо виден каждый отдельный исполнитель. По всему периметру сцены шли шесть массивных декоративных ионических колонн в греческом стиле, по бокам от них располагались две двери, которые венчали два ажурных светильника с каждой из сторон. Остальные светильники были расположены по всему периметру зала для его равномерного освещения со всех сторон. У основания сцены также располагались две боковые ниши, оборудованные спусковыми лестницами в оркестровую яму. Особый шарм залу придавал роскошный полукруглый потолок, богато декорированный квадратными деревянными ячейками и подпираемый огромными колоннами по всей своей длине.

Фото: Bildarchiv Ostpreussen

После открытия Штадтхалле стал одной из основных сценических площадок Кёнигсберга. В 1920–1930 годы здесь практически ежедневно выступали различные городские музыкальные коллективы, симфонический оркестр Музыкальной академии Кёнигсберга, а также организовывались встречи с известными писателями, учёными, политиками, путешественниками. В годы прихода к власти национал-социалистов во главе с Гитлером в здании Штадтхалле проводились политические митинги и собрания. В 1926 году, задолго до наступления нацизма, в Кёнигсберг приехал сам Пауль Геббельс (Paul Goebbels) — будущий министр пропаганды. Он держал речь в одном из залов Штадтхалле, и послушать его собралось немало горожан. По иронии судьбы закончить свою речь ему так и не удалось. Кёнигсбержцы были настолько возмущены его пропагандистскими идеями, что устроили прямо там потасовку, а сам Геббельс бежал из здания, защищаемый от разъярённой толпы личными телохранителями.

Фото из личного архива В.Б.Чернышова

Послевоенная судьба здания

Во время бомбардировок Кёнигсберга английской авиацией в августе 1944 года и штурма города в апреле 1945 года зданию Штадтхалле был причинён значительный ущерб, оно почти полностью выгорело и было серьёзно разрушено. В виде неприглядной руины на заросших берегах Замкового пруда оно простояло вплоть до 1981 года, пока не были начаты работы по его восстановлению. Сами работы велись с 1981 по 1986 год, а автором проекта выступил калининградский архитектор Вадим Геннадьевич Еремеев. Внешний вид здания был сохранён, однако внутри оно было сильно перестроено. От прежней роскоши интерьеров и залов не осталось ни следа. Не осталось и следа от самих залов, многих декоративных элементов фасада и башенки на крыше. Главный вход в здание был перемещён в боковой флигель, где раньше располагался вход в "Гебауер-зал". Крыша была восстановлена почти в тех же формах, что и до войны, только черепица была заменена на красные жестяные листы. Но нельзя не отметить и многочисленные плюсы данной реконструкции. Во-первых, здание было сохранено, а во-вторых, оно по-прежнему несёт для нас свою культурную функцию. Впоследствии оно было отдано под музей с экспозиционной площадью в 3,5 тысячи кв. метров. Открытие новой экспозиции Областного историко-художественного музея состоялось 14 сентября 1991 года.

Фото издания "Янтарный сказ", авторы Е. Кассин, М. Редькин

Областной музей — ровесник нашей области. 7 августа 1946 года приказом Областного управления по гражданским делам "Об организации культурно-просветительных учреждений области" был создан Областной краеведческий музей. До апреля 1949 года музей не имел собственного здания и размещался временно в небольших помещениях. В 1949 году музей был переведён в здание на улице Б. Хмельницкого, дом 19–21, в котором находился 22 года. В музее работали 16 научных сотрудников. Они комплектовали фонды будущего музея, и в день пятилетия области была открыта постоянная экспозиция музея, которая включала в себя разделы по природе и истории Калининградской области. За годы существования музея сотрудниками был собран обширный материал, особенно по теме Великой Отечественной войны.

Музей обзавёлся четырьмя филиалами: в 1968 году открылся первый филиал музея, бывший командный пункт крепости Кёнигсберг, в котором была принята капитуляция города. Этот филиал известен как "Блиндаж". В 1969 году открылся второй военный филиал музея — командный пункт 43-й армии, расположенный в посёлке Холмогоровка. В сентябре 1973 года музей переехал в более просторное и удобное здание на улице Горького (дом 113, где до этого размещалась школа №7). В 1977 году музей стал историко-художественным. В сентябре 1979 года в посёлке Чистые Пруды открылся филиал музея — мемориальный музей Кристионаса Донелайтиса. В 1984 году на острове Канта был открыт филиал музея — Парк скульптуры. В 1991 году музей переехал в отреставрированное здание бывшего городского концертного зала (Штадтхалле), построенное в 1912 году.

Послесловие от автора

Вот такая история у бывшего здания Штадтхалле, а ныне здания Историко-художественного музея. В его залах теперь не играет симфоническая музыка, тут царит почти гробовая тишина, которую периодически нарушают его посетители, рассматривая довольно интересные коллекции выставленных в нём экспозиций. Мой совет всем, кто ещё ни разу не был в данном музее — обязательно сходите туда, и вы прикоснётесь к прекрасному. А ещё обойдите всё здание целиком и на минуточку представьте, что рядом с ним стояли многочисленные дома и узкие улочки, а само здание вызывало у взиравших на него трепет и восхищение. Лично мне во время написания этой статьи стало обидно, что сейчас городскими властями не строится ни одного подобного здания для концертов и полноценного отдыха горожан. Может, дело вовсе не в нехватке бюджетных средств и нежелании что-то менять в лучшую сторону городскими властями, а в нас самих? Нужны ли нам с вами подобные строения? Может, людям в нашем городе, в основной своей массе, всё-таки ближе торговые центры и гостиницы, а не огромные концертные залы и места для выступления известных людей и коллективов? Иногда мне кажется, что мы потеряли не только Кёнигсберг, но и частичку себя, но уже в Калининграде…