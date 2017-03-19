Приют для глухонемых, госпиталь и эркеры на фасаде: история здания школы-интерната на Каштановой аллее. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"

Мы продолжаем знакомить вас с хорошо узнаваемыми зданиями нашего города. Сегодня мы расскажем об общеобразовательной школе-интернате, что расположилась на улице Каштановая аллея. Данное здание имеет очень интересную судьбу, оно смогло пережить войну и на всём протяжении своего существования использовалось по своему прямому назначению — дарило знания своим воспитанникам. Обо всём этом мы сейчас вам расскажем.

Восточнопрусский приют для глухонемых — Ostpreußischen Taubstummenheim

Время строительства: 1912–1913 годы.

Адрес расположения: Königsberg, Mittelhufen, Krausallee, 69 — Калининград, Каштановая аллея, 141.

Архитектор: Э.Р. Арндт.

Историческая справка

Здание Восточнопрусского приюта для глухонемых было построено в 1913 году на улице Krausallee (ныне улица Каштановая аллея) в городском районе Кёнигсберга Mittelhufen (ныне часть Центрального района). Этот район входил в категорию престижных районов Кёнигсберга и был застроен домами и виллами состоятельных горожан. Автором проекта здания приюта выступил член городского совета Кёнигсберга, архитектор Эмиль Райнхольд Арндт (Emil Rainhold Arndt). Он родился в Кёнигсберге в 1868 году. Образование получил в Берлине, после чего вернулся в родной город и стал свободным архитектором. Он являлся автором многих зданий в городе, таких как приют для глухонемых, фотоателье Михелау и многочисленные жилые дома в Амалиенау, Хуфене и Понарте. В 1908 году он избирался городским депутатом, а позднее и городским старостой. Умер Э.Р. Арндт в мае 1928 года в Кёнигсберге. Его именем была названа улица Вагоностроительная (Arndtstraße).

Целью приюта для глухонемых в те времена являлось воспитание, общее и специальное (трудовое) обучение мальчиков и девочек, как родившихся глухонемыми, так и потерявших слух и речь в результате заболевания. Устав приюта имел "устный" способ обучения, то есть обучение по специальным методикам с помощью устной речи. "Мимическое" обучение (языком жестов), применявшееся ранее, было сохранено в специальных отделениях для взрослых. В приюте имелись два отделения: женское и мужское. Каждое состояло из подготовительного и общеобразовательного классов. Срок обучения в подготовительном классе составлял три года, а в общеобразовательном — шесть лет. Общее образование включало в себя изучение закона Божьего, немецкого языка, арифметики, геометрии с черчением, географии, истории, физики, чистописания и рисования. В приюте существовало чёткое разделение труда: воспитанники мужского пола занимались ручным трудом, а женского — рукоделием. В приют принимались дети всех сословий, любого христианского вероисповедания, не младше 7 и не старше 9 лет. До Второй мировой войны приют работал без сбоев, но во время войны многие его корпуса были отданы под госпиталь, в стенах которого была спасена не одна жизнь обычных солдат.

Архитектурное описание здания

Здание приюта для глухонемых было построено в популярном в то время в Кёнигсберге архитектурном стиле югендстиль. Само здание — имело высотность в четыре этажа вместе с мансардой, венчала которые массивная вальмовая двускатная черепичная крыша. Лицевой (восточный) фасад здания имел фронтон, смещённый к югу. Вход в само здание вёл через портал с декорированной полуциркульной аркой, которая опиралась на пилястры и консоли. Южнее портала был расположен широкий угловой ризалит с открытой террасой и балконом на крыше (в настоящее время она значительно перестроена, но сохранились элементы балюстрады балкона). Оконные проёмы имели плоские перемычки. Во фронтонной части здания на втором этаже оконные проёмы были декорированы специальными заглублёнными наличниками. В северной части фасада здания имелся незначительно выступающий ризалит. Севернее него располагался второй вход в здание, который имел полуциркульный портал с сандриком (декоративный архитектурный элемент, небольшой карниз, часто с фронтоном, над окном, дверью или нишей), опирающимся на бетонные консоли и пилястры. Над порталами главного и бокового входов были оборудованы окна по типу "бычьего глаза". В центре углового ризалита на втором этаже имелся просторный балкон.

По обе стороны балкона располагалась лепнина в виде диковинных корзин с фруктами. На цоколе западной части здания и на его втором этаже оконные проёмы имели вытянутую прямоугольную форму. На западном фасаде здания имелись три выступающих ризалита в его центральной части. Северный ризалит имел отдельную двускатную крышу сложной конфигурации. На уровне четвёртого этажа здания (мансарды) на фасаде был оборудован многогранный эркер (архитектурный фонарь, полукруглый или многогранный выступ с окнами в стене здания), декорированный маскаронами (вид скульптурного украшения здания в форме головы человека или животного анфас) в виде ангелов с крыльями.

Центральный ризалит здания имел прямоугольную форму на уровне цокольного этажа, которая далее переходила в полукруглую форму, завершаясь куполом. Оконные проёмы центрального ризалита имели полуциркульную арку на уровне первого этажа и плоские перемычки на уровне второго этажа. Южный ризалит также имел отдельную вальмовую черепичную крышу. Фасад ризалита также венчали прямоугольные окна вытянутой формы. По фасадам флигеля здания проходили межэтажные и подоконные карнизы. Дверной проём имел прямую форму со скошенными углами в верхней его части, со слабо выступающим угловым ризалитом. До наших дней сохранились подоконные карнизы заложенных окон. На северном фасаде здания оконные проёмы имели разноуровневую форму, а в восточной были расположены ниже, чем в центральной и западной. Цокольная часть здания была облицована красным клинкерным кирпичом, который в послевоенное время был окрашен масляной краской, что скрыло его ото всех внимательных глаз.

Фото с сайта МАОУ ШИЛИ г. Калининград

Послевоенная история здания

Во время бомбардировок Кёнигсберга английской авиацией в августе 1944 года и штурма города в апреле 1945 года зданию Восточнопрусского приюта для глухонемых был нанесён незначительный ущерб, и оно было быстро восстановлено, но уже в упрощённом виде. Особенности, послужившие основанием для включения здания в реестр объектов культурного наследия, были следующие сохранившиеся украшения и элементы фасада здания: порталы входов в здание, ризалиты, эркеры, межэтажный и венчающий карнизы, наличники и сандрики окон, подоконные карнизы, мансардные окна с фронтонами, фронтон на лицевом фасаде, консоли и пилястры.

Во время восстановления Калининграда к бывшему зданию приюта возвели пристройку, чтобы увеличить вместимость самого здания. В новой пристройке в апреле 1957 года была открыта школа-интернат №2. Она стала общеобразовательной, обучение в ней проводилось с 8 лет, детей набирали с 1-го по 8-й классы. Здание вмещало около 650 человек, а учеников распределяли по 2 параллелям. Дополнительным помещением служило общежитие, в котором находились актовый зал, столовая, место проведения различных мероприятий и кружков. Кроме того, воспитанники интерната имели хорошую и постоянную трудовую практику. Школа-интернат занимала территорию свыше 3 гектаров. На этой большой территории располагались свои огород и сад, остальные территории занимали поля. Посадочные и уборочные работы в огороде и саду велись самими воспитанниками интерната. В интернате имелось также своё большое подсобное хозяйство. Здесь разводились утки, свиньи, а отапливаемые теплицы предоставляли возможность собирать урожай даже зимой. В интернате всегда сохранялась семейная обстановка. Старшие опекали младших и всячески им помогали.

Фото с сайта МАОУ ШИЛИ г. Калининград

Также в интернате имелись свой духовой оркестр, руководителем которого был Юсов Алексей Михайлович, и оркестр народных инструментов, его возглавлял Рутман Матвей Маркович. Первое время, пока не был пристроен учебный корпус, жизнь в основном кипела в общежитии. Маленький актовый зал, праздники в столовой, ничего не мешало выступлению артистов. Наибольшей популярностью пользовался театр "Пионерский костёр", руководителем которого был Олег Николаевич Друтман. Постановки "Синяя шапочка", "Сомбреро" с удовольствием смотрели ребята и взрослые. В своё время актёрами театра были Николай Барсуков, Валерий Селиванов, Зоя Волкова и Тамара Слуцкая. Торжественные линейки в холодное время года проводили в спортивном зале — например, приём в пионеры. В цоколе учебного корпуса располагались слесарные и токарные мастерские. Был оборудован кабинет труда для девочек.

Фото с сайта МАОУ ШИЛИ г. Калининград

В 1969 году интернат получил название "средний". В нём открылся математический класс для ребят, имеющих склонность к математике, автором создания такого класса был Малаховский Владислав Степанович. Именно он, будучи депутатом, утверждал, что городские дети имеют больше возможностей получить хорошее образование, в то время как дети из пригородов и сёл, даже очень способные, не всегда имеют такую возможность. Поэтому для детей была найдена возможность создания учебного заведения, которое позволило бы детям из области получить хорошее среднее образование. В школу стали принимать детей из области. Сам Малаховский В.С. преподавал математическую логику и математическую лингвистику, а учителями являлись преподаватели Калининградского государственного университета. Когда началась перестройка, интернату были предоставлены другие возможности.

Фото с сайта МАОУ ШИЛИ г. Калининград

В 1988 году были открыты педагогические классы с лингвистическим уклоном. К 1990 годам были отменены наборы с 1 по 7 классы. Набор шёл только с 9-х классов, позже к ним добавили параллель 8-х классов, а затем и 7-х классов. Сократилось количество учащихся интерната, были улучшены бытовые условия: в учебном корпусе был открыт новый актовый зал, перенесена столовая и открыты новые классы. До наших дней в интернате сохранилась традиция — каждый год проводится конкурсный отбор в специализированные классы. Для ведения профильных предметов в специализированных классах приглашаются преподаватели из лучших высших учебных заведений Калининграда. В 2006 году государственно-муниципальная общеобразовательная школа-интернат была переименована в муниципальную общеобразовательную школу-интернат, а в 2011 году — в муниципальное автономное учреждение г. Калининграда общеобразовательная школа-интернат. Все эти годы образовательным учреждением руководили преданные своей работе люди: Демент Исмаил Маркович, Абрамов Борис Степанович, Степанов Николай Павлович, Чернышёва Ирина Ивановна. С 2007 года образовательное учреждение возглавляет Карпов Игорь Анатольевич.

Фото с сайта МАОУ ШИЛИ г. Калининград

Таким образом, на протяжении последнего столетия мы можем наблюдать, как отдельное здание стало непосредственным участником помощи как детям с физическими недостатками, так и детям, склонным к одарённости. Здание было принято под государственную охрану постановлением главы администрации Калининградской области от 19.02.1992 №49. На основании постановления правительства Калининградской области от 23.03.2007 зданию был присвоен статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.