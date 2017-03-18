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Капорнская пуща и два немецких герба на фасаде: история здания гостиницы "Москва" на проспекте Мира. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"

Автор: Иван Скобей
17:08
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Фото предоставлены Иваном Скобеем
21 фото
Мы в одном из наших прошлых "осколков" уже рассказывали о здании Хуфенской гимназии Кёнигсберга. Сегодня на очереди здание, что расположено напротив него в Центральном районе города Калининграда, на крупной автомагистрали нашего города — проспекте Мира. Речь идёт обо всем вам хорошо знакомой гостинице "Москва". О районе, где было расположено здание, о его истории и послевоенной судьбе, мы сейчас вам подробно расскажем.
 
Страховое общество "Нордштерн" — Versicherungsanstalt "Nordstern" 
 
Время строительства: 1930–1936 годы 
 
Адрес расположения: Königsberg, Hufenаllee, 19–21 — Калининград, проспект Мира, 19. 
 
Архитекторы: Зассник З. и Ляйдинг Б. 
 
 

Историческая справка

 
Свою статью мы начнём с краткой исторической справки о районе, где располагалось здание страхового общества "Нордштерн". Речь пойдёт о западном пригороде Кёнигсберга, носившем название Хуфен (Hufen). В исторических документах это название упоминается ещё с 1286 года как сельская община (Landgemeinde), находящаяся под юрисдикцией отдельного города — Альтштадта (Altstadt). Само название Хуфен происходит от немецкой меры земельной площади наделов — гуфов (hufe), равной 12 гектарам. Изначально на территории данной местности находился старый и глухой лес, носивший название Капорнская пуща. Однако в 1550 году она подверглась массовому нашествию гусениц и была почти полностью уничтожена, а возникшие на её месте пустоты пришлось восстанавливать искусственными подсадками уже новых саженцев. У данного леса был и свой лесничий, который регулярно объезжал его, строго следя за его состоянием. 
 
 
Богатые жители Кёнигсберга очень любили летние прогулки пешим шагом и верхом по живописному Хуфену и его окрестностям. Именно поэтому в 1786 году мэр города Теодор Готлиб фон Гиппель (Theodor Gottlieb von Hippel) дал указание проложить через весь лес дорогу,с деревянным настилом, что сделало возможным проезд по лесу даже в дождливую погоду. Позднее эта самая дорога получила всем известное название Hufenallee (ныне проспект Мира). В начале XIX века деревянная дорога стала заметно изнашиваться, и для поддержания её в надлежащем виде была создана первая в городе дорожная служба, получившая название "Общество ‟Бревенчатые дороги”". Её создание инициировали богатые жители города, владельцы особняков, что располагались вдоль неё. В 1807 году территория Хуфена была продана городу, и на этом месте был разбит парк "Флора", который быстро стал очень престижным местом для отдыха и развлечений горожан. Со временем популярность парка стала столь высокой, что в 1879 году в нём город чествовал императорскую семью. В 1892 году меценат-банкир Вальтер Симон (Walter Simon) соорудил на месте парка спортивные площадки, для занятия спортом местных горожан. Ныне это всем вам хорошо знакомое место — стадион "Балтика". К первой половине XIX века район Хуфен очень сильно разросся и включал в себя три района: Средний Хуфен (Mittel Hufen), Новый Хуфен (Neuhufen) и Ближний Хуфен (Vorderhufen). В начале XIX века от Хуфена отделяются два района — Луизенваль (Luisenwahl) и Амалиенау (Amalienau).
 
 
21 мая 1896 года на территории Хуфена состоялось открытие Кёнигсбергского зоопарка. Население района стремительно росло, и городскими властями в 1913–1915 годах было принято решение построить в нём Хуфенскую гимназию. Её первым директором стал Гарри Бреттшнайдер (Harry Brettschneider). Гимназия насчитывала 18 классов, из которых половина имела гуманитарную направленность, а другая половина — реально-гимнастическую. 16 июня 1927 года район Хуфен был включён в состав города в качестве его отдельного района. 25 июля 1947 года в послевоенном Калининграде был образован Сталинградский район, в состав которого вошли бывшие районы Кёнигсберга: Юдиттен, Хуфен, Амалиенау, Коссе, Лавскен и Ратсхоф. В 1952 году из Сталинградского района был выделен и образован отдельный район города. Получивший название Центральный район Калининграда, а в 1961 году сам Сталинградский район был переименован в Октябрьский район. Решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29 июня 2009 года №140 Октябрьский район был объединён с Центральным районом Калининграда в единый Центральный район.
 
 

Архитектурное описание здания

 
Здание страхового общества Nordstern ("Северная звезда") было построено в 1936 году в Кёнигсберге по проекту двух архитекторов: Зигфрида Зассника (Siegfried Zassnik) и Бруно Ляйдинга (Bruno Leyding) в стиле баухаус, очень популярном в 30-е годы в Германии. Оно имело П-образную форму с двумя вытянутыми боковыми флигелями. Фасад был облицован тёмно-красным клинкерным кирпичом специальной техники обжига с тёмным глазурным отливом. Лицевой фасад первого и второго этажей здания имел один центральный вход в виде прямоугольного портала. Без красивых декоративных фронтонов и украшений. По бокам от него шёл ряд из трёх вытянутых оконных проёмом с обеих сторон, отделанный декоративной бетонной штукатуркой. За ними шли оконные проёмы уже меньших размеров, квадратной формы, по два с каждой из сторон. Верх центрального входа в здание венчала вывеска — Nordstern. 
 
 
Лицевой фасад третьего, четвёртого и пятого этажей здания венчали три галереи окон квадратной формы, также без фронтонов и орнаментов. Единственными декоративными элементами фасада здания были крестообразные рельефные узоры в виде выступающего клинкерного кирпича между третьим и четвёртым этажами и гербы двух немецких городов — Кёнигсберга (в левом верхнем углу здания) и Данцига (в правом верхнем углу здания). Наличие герба Данцига было обусловлено тем, что головной офис фирмы Die Nordstern Allgemeine Versicherungs AG в то время находился именно в этом немецком городе, а его филиал был самым крупным в Кёнигсберге. Верх здания венчала массивная вальмовая черепичная крыша, которая создавала впечатление сдержанности и прагматизма. По бокам от лицевого фасада здания располагались два вытянутых флигеля с двумя выступающими порталами на каждой стороне, которые занимали балконы. Их также обрамляла галерея из сплошных оконных проёмов и крестообразного орнамента. Верхние этажи здания занимали 29 квартир для сотрудников страхового общества Nordstern. В послевоенном городе был распространён миф о том, что до Второй мировой войны в здании по проспекту Мира, 19 располагался отель "Берлин", а непосредственно во время войны здесь жили высшие военные чины немецкой армии.
 
 

Послевоенная судьба здания

 
Во время бомбардировок Кёнигсберга английской авиацией в августе 1944 года и штурма города в апреле 1945 года здание бывшего страхового общества "Нордштерн" не получило серьёзных повреждений и было восстановлено почти в первозданном виде. Был произведён ремонт разрушенной кровли центрального фасада здания и заменены выбитые оконные проёмы. Сам же район Хуфен хоть и был значительно разрушен, но за короткое время большинство зданий в нём было быстро восстановлено. Правда, неизбежной платой за это стало сильное упрощение большинства фасадов зданий, находившихся в нём, и ликвидация их остроконечных крыш с мансардными этажами. 
 
19 сентября 1952 года в бывшем здании страхового общества "Нордштерн" была торжественно открыта гостиница "Москва", сразу принявшая своих первых постояльцев. Быстрому и удобному расположению гостей гостиницы способствовала прежняя планировка здания, так как 29 квартир для бывших сотрудников страхового общества Nordstern идеально подошли под новые гостиничные номера. Они отличались просторностью, удобством планировки и расположением. 
 
Вот как об этом событии писала более 70 лет назад газета "Калининградская правда": "На Сталинградском проспекте в восстановленном здании бывшего страхового общества "Нордштерн" открывается гостиница "Москва", самая крупная в Калининграде. В каждом номере — письменный стол с настольной лампой, никелированные или деревянные кровати, шифоньеры для платья, на окнах — гардины. В одноместных, двухместных номерах и "люксах" будут установлены телефонные аппараты. Все комнаты намечено в ближайшее время радиофицировать". Спустя четыре года после открытия гостиницы "Москва" в Калининграде вышла книга Марка Баринова "Вилла Эдит", главный герой которой — советский разведчик — останавливается в только что открывшейся гостинице "Москва". Этот шпионский детектив пользовался в нашем городе большой популярностью в 1950–1960-е годы. 
 
Издание "Янтарный сказ", авторы Е. Кассин, М. Редькин
 

Реконструкция и реставрация здания

 
В 1965 году к историческому зданию гостиницы "Москва" были пристроены два дополнительных пятиэтажных корпуса. Таким образом, в гостиничном комплексе соединили воедино оригинальное здание довоенной постройки с лицевым фасадом, облицованным клинкерным кирпичом, и два сооружения 1960-х годов постройки с окрашенными фасадами, не имевших единого архитектурного образа с основным зданием. Из-за чего сам комплекс требовалось привести в единый архитектурный стиль. Автором проекта реконструкции здания выступил калининградский архитектор Борис Успенский. Им для реставрации здания были выбраны два архитектурных стиля — классицизм и историзм. Это дало возможность объединить в органичный архитектурный ансамбль все три обособленно существующих строения. 
 
Но возникла одна серьёзная проблема: необходимо было капитально очистить и отреставрировать лицевой фасад оригинального здания. Для осуществления этих работ были привлечены именитые консультанты московской, санкт-петербургской и вильнюсской реставрационных мастерских. Популярная в то время пескоструйная обработка фасада была исключена сразу же, так как она разрушила бы уникальный глянцевый слой клинкерного кирпича, образовавшийся в результате особой технологии его обжига. Поэтому было решено применить комбинацию водной и химической очистки в виде специального состава. Стоит заметить, что аналогичная технология использовалась и для приведения в порядок здания МГУ им. Ломоносова в городе Москве. Также реставрации подверглась крыша здания — старая крыша была заменена на оригинальную клинкерную черепицу, а замена клинкерных кирпичей главного фасада здания выполнялась точечно. Для этого аккуратно вырезались повреждённые военными действиями участки кладки фасада, а на их место монтировались уже цельные оригинальные кирпичи. В итоге внешний вид здания не потерял своего первоначального облика и единства визуальной целостности всей композиции. По мнению сотрудников НПЦ по охране памятников, практического и научного материала, собранного при выполнении этих работ, хватило бы на целую диссертацию. Но главное было другое — благодаря такой бережной и тщательной реставрации зданию удалось сохранить свой исторический и уникальный фасад, избежав уродливой и упрощённой реконструкции, так популярной в то время.
 
 
Сегодня гостиница "Москва" соответствует уровню "3 звезды". Здесь находится 170 номеров 7 ценовых категорий, 3 популярных кафе на любой вкус. В каждом номере есть спутниковое телевидение, телефон, электронные замки и беспроводной интернет, а в номерах повышенной комфортности есть холодильник. Стандарты взаимодействия с гостями основаны на образцах лучших практик лидеров гостиничной отрасли и личном опыте сотрудников гостиницы "Москва".
 
Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года №132 здание страхового общества "Северная звезда" получило статус объекта культурного наследия регионального значения.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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sashasid91
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