"Город-сад" в виде подковы и два ангела: история здания школы № 21 на улице Бассейной. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"

Сегодня мы отправляемся с вами в западную часть Центрального района нашего города, что во времена Кёнигсберга носила название Ратсхоф. Это был рабочий район старого города. Тут, среди тишины живописных окраин, находилось здание бывшей Академии художеств Кёнигсберга, а ныне школа № 21. Об истории самого района, здании академии и его послевоенной судьбе мы сейчас вам расскажем.

Новая академия художеств Кёнигсберга — Neu Kunstakademie Königsberg

Время строительства: 1910—1919 годы.

Начало эксплуатации: 1916 год.

Адрес расположения: Königsberg, Ratslinden, 38 — Калининград, ул. Бассейная, 40.

Архитектор: Ф. Ларс.

Автор скульптур в здании: С. Кауэр.

Историческая справка

Свой рассказ о здании Академии художеств Кёнигсберга стоит начать с описания района, где оно располагалось. Речь идёт о рабочем пригороде Кёнигсберга под названием Ратсхоф (Rathshof). Во времена Тевтонского ордена земельное владение, которое находилось с северной стороны дороги на местность Лавскен (Lawsken), исторический район Кёнигсберга в западной части города, в своё управление получил тогда ещё отдельный город Альтштадт (Altstädt). Оно получило название Пропстхоф (Propsthof), что в дословном переводе с немецкого языка означало «двор старшего священника». Изначально тут стояла одинокая кузница на ручье Фрайграбен (Freigraben), которая славилась на всю округу своими качественными подковами и оружием. Спустя некоторое время, в 1404 году, городские власти Альтштадта передали эту землю в безвозмездное пользование Альтштадтской приходской церкви, став для неё наблюдающим органом. В 1533 году член муниципалитета Бернхард Бетнер (Bernhard Betner) выкупил земельное владение Пропстхоф вместе с ещё четырьмя другими, что были неподалёку. С этого времени он стал именоваться горожанами более привычно для нас — Ратсхоф. В 1583 году этот район перешёл в наследственную аренду Урбану Родеманну (Urban Rodemann), который брал на себя обязательства платить городу арендную плату за эту привилегию в казну городских властей. При этом он обязывался брать на себя все материальные издержки по его содержанию: убытки от пожара, засухи, наводнения или других природных катаклизмов. Арендная привилегия Родеманнов переходила по наследству на протяжении более чем двух веков. В 1806 году, после поражения Пруссии в войне с Наполеоном, для выплаты большой контрибуции (платежа, накладываемого на проигравшее государство в пользу победителя) город решил продать Ратсхоф в частную собственность.

Рассвет Ратсхофа согласно концепции "город-сад"

В 1843 году его выкупил другой богатый человек города — Вильгельм Батоцки (Wilhelm Batocki) — и разбил там живописный парк. В парке были созданы прогулочные дорожки со специальными экскурсионными маршрутами для его гостей, пруд Hammer Teich (ныне пруд Пионерский), а также променад и каскад ручья Rathshofer Freigraben (ныне ручей Воздушный), тянувшийся вдоль него. Сейчас пруд Hammer Teich носит официальное название Дзержинец, а среди горожан он больше известен как Пионерский. Пруд имел следующие границы: с севера — улица Steffeckstraße (ныне улица Лейтенанта Катина), с юга – улица Hammerweg (ныне проспект Мира), с запада – Ratslinden (ныне улица Бассейная), а с востока — Lovis-Corinth-Straße (ныне улица Спортивная). Также в его собственность перешёл популярный среди местных горожан ресторан Hammerkrug (ныне на его месте стоит ресторан "Геркулес"). Слово "Hammerkrug" в переводе с немецкого языка означает "молот". Он располагался на живописном южном берегу пруда Hammer Teich (ныне пруд Пионерский) по улице Hammerweg (ныне проспект Мира). С этими объектами и было связано название пруда.

Сам парк, как и район, где он был разбит, получил одноимённое название — Ратсхоф (Rathshof). Теперь он являл собою излюбленное местом отдыха горожан, с собственным парком и ручьём Rathshofer Freigraben (ныне ручей Воздушный), что протекал через него с севера на юг. Сейчас этот ручей протекает от пруда Пионерского, между улицами Бассейной и Лесопарковой, где впадает в Преголю. Место справа от каскада ручья было снабжено собственным шлюзовым домиком, украшенным барельефом "Геркулес" работы архитектора Станислава Кауэра (Stanislaus Cauer). Барельеф был создан в 1912—1913 годах из известняка-ракушечника и изображал Геркулеса, подпирающего потолок и стену. Его и сейчас можно там увидеть, если спуститься с мостика вниз от проспекта Мира. Вот почему новый ресторан на проспекте Мира, 105, что расположен сейчас на месте бывшего ресторана Hammerkrug, получил название именно "Геркулес". Ещё одним интересным местом этого района являлся так называемый Княжеский овраг (Fürstenschlucht). Он располагался севернее улицы Steffeckstraße (ныне улица Лейтенанта Катина), шёл вдоль ручья Rathshofer Freigraben и улицы Ratslinden (ныне улица Бассейная). Среди горожан он прославился как одно из самых романтических мест для прогулок и встреч во всём Кёнигсберге. У северной оконечности оврага располагалась гостиница "Княжеский пруд" (Fürstenteich).

В 1903 году знаменитый на всю Европу вагоностроительный завод Леопольда Штайнфурта (Waggon-Fabrik Leopold Steinfurt A.G) был перенесён с улицы Weidendamm (ныне улица Октябрьская) на острове Ломзе (Lomse), где был заложен в 1830 году, в новый западный пригород города — Ратсхоф, поближе к порту. В этом же году инженер завода Карл Шарфенберг (Karl Scharfenberg) изобрёл прибор для автоматической сцепки вагонов, названный его именем, который и по сей день используется в российских и европейских метрополитенах и трамваях. С этого времени началась новая веха в истории его развития: он стал крупным рабочим районом города. Спустя некоторое время между железной дорогой на Пиллау (Pillau) и Lawsker Allee (ныне проспект Победы) всего за несколько лет был сооружён образцовый город-сад. Завод Штайнфурта наращивал свои мощности и расширялся. Для его новых рабочих нужна была и новая жилая площадь. Кооператив "Общий союз жилищного строительства" Кёнигсберга, основанный в 1895 году, приобрёл у города земельный участок площадью примерно 200 тысяч квадратных метров, взяв на вооружение концепцию города-сада, аналогичную другому району города — Amalienau (ныне Центральный район города Калининграда). Застройка местности начиналась с домов, которым была придана интересная форма "подковы" — характерно изогнутой улицы Am Hufeisen (ныне это переулок Косогорный), и соседних с ним улицы Gerlachstraße (ныне улица Косогорная) и части улицы Kaporner Straße (ныне улица Харьковская).

Застройка тут велась преимущественно двухэтажными домами с квартирами просторной планировки. Каждая их них, вне зависимости от количества комнат, была оснащена отдельной кухней, прихожей, туалетом и даже кладовкой. Кроме этого, в новых домах имелись подвал и отдельная мансарда. В подвале для каждой из квартир была оборудована отдельная ванная и имелось специально отведённое место для мусорных вёдер. Ещё дом был оснащён общими прачечной и сушильной. Многие из трёх- и четырёхкомнатных квартир домов имели просторные балконы, а все жители были вправе пользоваться придомовым садом и детскими площадками на его территории. Весь этот райский уголок получил негласное название — "строительство для здоровья". После чего квартиры в этих домах стали сдаваться внаём, это стало первым этапом начавшейся в Кёнигсберге квартирной реформы. Суть её заключалась в том, что новые кварталы застраивались таким образом, чтобы жильё в них было недорогим, но одновременно достаточно комфортным для проживания. В результате в данном районе появились новые улицы: Arndtstraße (ныне Вагоностроительная), Wiebestraße (ныне Радищева) и Brandstraße (ныне Станочная). Их специально сделали довольно узкими, чтобы сэкономить место для зелёных зон. Над железнодорожными путями через Arndtstraße (ныне улица Вагоностроительная) был построен виадуковый мост, соединивший район Ратсхоф с городским портом. В 1939 году Ратсхоф был официально включён в состав города Кёнигсберга.

Краткий исторический очерк о старой Академии художеств Кёнигсберга

Кёнигсбергская академия художеств была основана в 1842 году по инициативе обер-президента Восточной и Западной Пруссии Генриха Теодора фон Шёна (Heinrich Theodor von Schön), а приказ о её создании подписал лично прусский король Фридрих Вильгельм IV (Friedrich Wilhelm IV). Академия была создана на базе Художественно-промышленной школы Кёнигсберга (основанной в 1790 году) и музея Королевского замка. Двери академии для первых учеников торжественно открылись 1 сентября 1845 в здании на Königstraße, 57 (ныне улица Фрунзе). Её первым директором был назначен известный немецкий художник Людвиг Розенфельдер (Ludwig Rosenfelde), специально приглашённый для этого из Берлина. Он занимал эту должность 29 лет — до 1874 года. Следует отметить, что он принимал участие в нанесении настенных росписей в большом зале Кёнигсбергского университета, в связи с чем в 1871 году был удостоен степени почётного доктора. Правительство Пруссии возложило на академию главную обязанность — качественно и профессионально осуществлять профессиональную подготовку высококлассных художников и скульпторов.

В первый год работы Кёнигсбергской академии художеств в её стенах получали образование всего три ученика, а в 1930 году занимались уже 83 учащихся. Преподавателями были в основном выпускники Берлинской академии, самыми известными среди которых были польский художник и иллюстратор Антоний Пиотровский (Antoni Piotrowski), многие годы руководивший классом гипсов, и немецкий гравёр на меди Роберт Троссин (Robert Trossin), заведовавший гравировальным классом. Основной упор в учебном процессе был сделан на обучение мастерству рисунка. В учебном плане академии соблюдалась строгая последовательность: сначала изучалось рисование копий и слепков с античных гипсовых скульптур, и только потом – рисование с оригинала. Для этих целей в 1882 году в академии открылся класс скульптуры. Студентов также обучали рисованию природных пейзажей и живописных полотен на исторические сюжеты, а лучше работы экспонировались на выставках в общественных заведениях города. Также преподавателями академии особое внимание уделялось такой дисциплине, как анатомия, — сделано это было для лучшего представления и понимая строения человеческого тела. В целом система обучения живописи в Кёнигсбергской академии художеств была близка к таковой в Санкт-Петербургской художественной академии.

Самым большим достижением Кёнигсбергской академии художеств можно по праву считать настенные росписи в новом актовом зале Альбертины, представлявшие собою аллегорические многофигурные изображения всех её факультетов. Произведения преподавателей и выпускников Кёнигсбергской академии художеств экспонировались на выставках в Кёнигсберге, Берлине, Париже, Кракове, Бреслау и Позене. Памятники работы скульпторов Иоханна Фридриха Ройша (Johann Friedrich Reusch), Станислава Кауэра (Stanislaus Cauer), Вальтера Розенберга (Valter Rosenberg), Пауля Кимритца (Paul Kimritc) стали для Кёнигсберга настоящим архитектурным украшением. Генрих Вольфф (Heinrich Wolff) сделал популярной портретную графику, создав свыше ста портретов. Иоганн Хайдек (Johann Heideck) совместно с Максом Шмидтом (Max Schmidt) и Эмилем Нольде (Emil Nolde) выполнил цикл живописных произведений на сюжеты "Одиссеи" Гомера для актового зала Инстербургской гимназии.

Архитектурное описание здания

Шло время, и Кёнигсбергская академия художеств активно росла и развивалась. По этой причине вскоре остро встал вопрос о новом, более вместительном и современном здании для академии, которое могло бы соответствовать её растущим запросам. Поэтому администрация города предоставила заведению участок под строительство целого академического комплекса. Место для строительства было выбрано чудесное — ещё не застроенный ландшафт в Ратсхофе. Хотя в начале строительства у властей города были сомнения в целесообразности выбора именно этого участка — ввиду большой удалённости академии от центра города, но всех их разом развеял великолепный вид, открывавшийся на ещё не сильно застроенный Ратсхоф, где всё располагало к творчеству и вдохновению, развитию будущих знаменитых художников и скульпторов. Территория будущей академии начиналась от улицы Ratslinden (ныне улица Бассейная) и шла на восток — к Dürerstraße (ныне улица Лесопарковая). В состав местности также входили сам парк Ратсхоф (Rathshof) и ручей Rathshofer Freigraben (ныне ручей Воздушный). В 1916 году в северной части парка Ратсхоф по проекту архитектора Фридриха Ларса (Friedrich Lahrs) было построено новое здание для Академии искусств Кёнигсберга. Главный корпус академии находился на Ratslinden (ныне улица Бассейная) — перпендикулярно ей. Рядом с основным зданием учреждения были задуманы три отдельно стоящих жилых дома художников (преподавателей), с собственными мастерскими. Но в итоге из них на Ratslinden был построен всего один. Дом графиков был задуман напротив главного корпуса академии искусств и неплохо сохранился до наших дней. Дом скульпторов был расположен чуть впереди улицы и тоже сохранился до наших дней — правда, уже в перестроенном виде.

Когда Фридрих Ларс проектировал новое здание академии искусств, архитектурные направления югендстиля уже ушли в прошлое. Силу и популярность набирал другой стиль — так называемый новый прагматизм. Многие его новые течения повлияли на творчество Ларса. Это можно было заметить в отказе от декоративных элементов, возвращении к простоте и определенной строгости, больше характерным для возрождённого классицизма. Всё это нашло отражение в его архитектурном проекте всего комплекса: он заложил длинное главное здание, которое разделил тремя ризалитами (основным, большим, — центральным и двумя боковыми — меньших размеров). Главный двухэтажный фасад здания был оштукатурен снаружи и покрыт специальной светлой краской. Его венчала одна цельная оконная терраса по всей длине с 12 основными большими прямоугольными слуховыми окнами и 6 вытянутыми в длину — меньших размеров — по обеим сторонам от них. Всё это архитектурное великолепие дополнялось лизенами (вертикальными плоскими выступами стены, не имеющими базы и капители). Здание венчала двухскатная крыша из клинкерной черепицы красного цвета, с галереей небольших квадратных окон в её центральной части.

Средний ризалит здания как бы выступал над основным, образуя большое протяжённое окно полуциркульной формы над главным входом, с обеих сторон от которого находятся два плоских фасадных барельефа работы Станислава Кауэра (Stanislaus Cauer). Барельефы над входом представляли собой две парящие женские фигуры в виде ангелов: одна держала венок (слева), вторая — рог изобилия (справа). На противоположной стороне основного здания (обращённой к саду) выделяются два боковых флигеля, соединяя пространство между собой в единую террасу в форме двора, с широкой открытой лестницей, ведущей в крытую галерею.

Внутри главного корпуса располагался широкий холл, который открывался в сад большими и высокими окнами. Он был разделён колоннами разной ширины и пилястрами по обеим сторонам. В холле можно увидеть скромные украшения в очень сдержанной манере исполнения, в стиле классицизма. До наших дней этот холл сохранился почти в первозданном виде. С обеих сторон от холла шли две широкие открытые лестницы, которые вели к коридорам второго этажа. Здесь, посередине, пространство сужается до размеров коридора, по бокам которого были задуманы туалеты. Отдельные помещения для работы художников на обоих этажах здания имели форму и размеры обычных классных комнат, расположенных на северной стороне (поэтому не возникло особых проблем с нынешним использованием бывшего здания академии под современную школу). В мансардном помещении располагались мастерские учеников и комнаты для их собраний. В восточном боковом флигеле главного корпуса располагалась аула (конференц-зал), используемая не только для праздничных целей, но и для выставок работ художников. Для неё была даже придумана специальная форма окон, чтобы дневной свет естественно освещал сами картины. В западном боковом флигеле, внизу, размещалась аудитория для рисования, а наверху — помещение для работ с гипсом. С востока к главному корпусу примыкал директорский дом, но он до наших дней, к сожалению, не сохранился. Он мог похвастать не только красивыми жилыми помещениями, но также и отдельной мастерской на первом этаже.

Послевоенный период жизни здания

Во время бомбардировки Кёнигсберга английской авиацией в августе 1944 года и штурма города в апреле 1945-го зданию новой академии искусств не был причинён серьёзный урон, и оно было быстро восстановлено. Но после реконструкции здание лишилось многих своих неповторимых особенностей. Из всего большого комплекса в итоге сохранились лишь дома графиков и скульпторов, а вот дом директора был навсегда утрачен. С 1948 года в здании новой Академии художеств Кёнигсберга размещается общеобразовательная школа № 21. В 1949 году учеником школы стал мальчишка, имя которого спустя 16 лет узнает весь мир! Речь идёт о её выпускнике, лётчике-космонавте СССР, дважды Героя Советского Союза Алексее Архиповиче Леонове, который 18 марта 1965 года стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. В том же году школе было присвоено имя. В школе работают 48 педагогов, среди них заслуженный учитель РФ, 12 учителей награждены знаками "Отличник просвещения" и "Почётный работник общего образования РФ". За эти годы вышли почти три тысячи выпускников, 65 из них окончили школу с золотой и серебряной медалями. Педагоги школы — активные участники и лауреаты конкурсов педагогического мастерства "Учитель года", "Самый классный классный", "Лучшее методическое объединение", "Спортивный звездопад", "Сердце отдаю детям". Ученики школы — победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников, творческих конкурсов, спортивных соревнований. В 2008 году школа отметила свой 60-летний юбилей

А в 1970 году в школе был основан музей космонавтики. Его создание связано с именем знаменитого выпускника школы — лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова. Основу первой экспозиции музея составили предметы, документы и рисунки, переданные самим космонавтом. Постепенно школа расширила музейную тематику и создала музей истории школы. Впоследствии он обрёл тесную связь с Историко-художественным музеем и Центром экологического туризма, а кроме того, на протяжении многих лет является членом Ассоциации музеев космонавтики России. Фонды музея насчитывают более 500 подлинных предметов, а общая экспозиционная площадь — более 100 кв. метров. Экспозиции выполнены на высоком уровне профессиональными художниками. В 2005 году учениками школы был основан проект "Академия искусств — "Школа века", материалы которого были представлены на областной конференции "Отечество" и опубликованы в специальном альманахе.

На базе музея проходит много массовых мероприятий: экскурсии, классные часы, викторины, ежегодно отмечается День космонавтики (12 апреля) и организуются различные интересные выставки. В 2007 году прошла реэкспозиция музея: была расширена его тематическая структура и добавлены новые экспонаты. Всё это позволило сделать акцент на духовно-нравственной направленности образовательного процесса. Музей стал культурно-досуговым центром, основная задача которого — изучение исторического наследия Янтарного края. На базе экспозиции проводятся тематические экскурсии, разработанные активом музея, создаются творческие исследовательские проекты, тематика которых связана с прошлым и настоящим Калининграда. Музей открыт по субботам с 10 до 15 часов и очень популярен среди школьников и их родителей. Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 комплекс зданий академии художеств получил статус объекта культурного наследия регионального значения.