Панно кадинской майолики и крест: история здания собора на улице Генерала Павлова. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"

Сегодняшняя наша прогулка пройдёт по Московскому району города, в месте прохождения новой эстакады рядом с улицей генерала Павлова. Тут, среди многочисленных многоэтажек, словно бы спрятано здание бывшей кирхи Креста, а ныне — православного Крестовоздвиженского собора. Об истории той местности, где стояла кирха, о ней самой и её послевоенной судьбе мы сейчас вам расскажем.

Кирха Креста — Kreuzkirche

Время строительства: 1930—1933 годы.

Адрес расположения: Königsberg, Plantage, 12 — Калининград, ул. Генерала Павлова, 2.

Архитектор: Артур Киктон.

Историческая справка

Свой рассказ о кирхе Креста я начну с экскурса в историю, в котором необходимо рассказать о местности, где она располагалась во времена Кёнигсберга. Речь пойдёт об острове Ломзе, который являлся отдельным районом города. В переводе с прусского языка Ломзе — это "топкая земля", "болото". В литовском языке есть похожее слово Lomaj, что означает "топь", "лужа". Остров Ломзе (Lomse) находился восточнее Кнайпхофа (Kneiphof), между новым и старым рукавами реки Прегель. Территориально он относился к старейшему из трёх городов, впоследствии объединившихся в Кёнигсберг, — Альтштадту (Altstadt). Изначально альтштадтские власти не знали, как можно было рационально и эффективно использовать обширную, но заболоченную территорию острова Ломзе. Ведь там находились обширные заливные луга, используемые как пастбища. В итоге — после долгих согласований и раздумий — на данной территории было решено хранить и складировать древесину. Для этого на северо-западе острова, вдоль берега Новой Прегели, были выстроены складские помещения. Но появилась новая проблема: каким образом можно было доставлять и складировать стройматериалы из остальных районов города без моста? Проблема была решена быстро и эффективно. В 1404 году Альтштадт и вновь образованный остров Ломзе были соединены мостом, получившим название "Старый дровяной мост" (Alte Holzbrücke). Спустя 5 веков, в 1904 году, чуть правее от него будет построен уже новый, более современный мост, названный Новым дровяным мостом (Neu Holzbrücke). Сейчас вы можете его лицезреть, если пойдёте по улице Октябрьской в сторону острова Канта.

Непримиримая "война" Альтштадта и Кнайпхофа за мосты с островом Ломзе

В 1454—1466 годах западные берега острова Ломзе укрепили дамбой, обсадив её ивами и проложив по ней дорогу на юг, и она получила лаконичное название — Ивовая дамба. Параллельно начались работы по осушению болот, что в большом количестве располагались по всей территории острова Ломзе. Для этого была прорыта целая сеть осушительных каналов. Но существовала серьёзная проблема: выстроенная дорога на юг поначалу была тупиковой. Жителям Альтштадта, тогда отдельного города, со своим независимым управлением и экономикой, было жизненно важно получить торговый путь в южном направлении, который бы огибал соперничавший с ним город Кнайпхоф. Для осуществления этих планов был нужен мост, ведущий с дамбы. Естественно, жители Кнайпхофа были категорически против данного решения. Активные споры и борьба за строительство данного моста велись более 100 лет! Конец спору положил в 1520 году герцог Альбрехт, своей властью выдав разрешение на строительство долгожданного сооружения. Мост получил название — "Старый высокий мост" (Alter Hohebrücke).

Это позволило Альтштадту проложить прямую дорогу от Дровяного моста через весь Ломзе (Lomse) к старому Высокому мосту Форштадта (Vorstadt), тем самым обогнув конкурентный Кнайпхоф с востока. Так было создано южное торговое направление и получено важное экономическое превосходство. Сам мост сделали разводным, возложив обязанности по его содержанию на хозяина трактира "Нойер Круг", расположенного на северном берегу Старой Прегели. В 1882 году он был перестроен, а в 1938 году снесён. После чего в нескольких десятках метров от него был возведён уже Новый высокий мост

(Neu Hohebrücke), сейчас он находится на реконструкции. Позже в северо-западной части Ломзе начал функционировать скотный рынок (Viehmarkt). Он располагался в восточной части городского района Haberberg, на пересечении улиц Oberhaberberg (ныне улица Богдана Хмельницкого) и Friedländer Torplatz (ныне улица Дзержинского).

Однако жители Кнайпхофа в долгу не остались и смогли добиться в 1542 году разрешения у герцога Альбрехта на строительство ещё одного моста через Прегель, который бы тоже соединял их город с островом Ломзе. Он получил название "Медовый мост" (Honigbrücke) и был построен западнее Дровяного моста, соединив Кнайпхоф с островом Ломзе. С этого времени появилась легенда о его "медовом" названии. Дело в том, что он назывался так благодаря бочкам мёда, которые член ратуши Кнайпхофа обербургграф Безенраде (Вesenrade) посулил строителям в качестве оплаты их труда по его строительству. С этого момента остров Ломзе стал активно заселяться, уже преимущественно кнайпхофцами. А вот жилые дома возводить на острове Ломзе городскими властями строго запрещалось: слишком уж ненадёжной оставалась ещё здешняя почва. Стойла, склады да угольные погреба — вот всё, чем в те времена был примечателен Ломзе. Однако всё кардинально поменялось с 1894 года, когда был намечен план по застройке западной части острова Ломзе жилыми домами. Здешняя болотистая почва требовала особых свай, которые строители изготавливали из цельного дуба длиной от 12 до 13 метров.

Плантация тутовых деревьев, давшая название целой улице

Теперь нужно сказать несколько слов об улице, на которой была построена кирха Креста. В 1742 году по указу короля Фридриха II Великого на острове Ломзе была заложена плантация шелковицы, которая использовалась для разведения гусениц тутового шелкопряда, с целью создать в Кёнигсберге производство шёлка-сырца. Да-да, вы не ослышались, вот такая необычная задумка витала в умах правителей города в то время. По этому случаю король даже учредил награды её основателям. В 1750 году плантация работала уже на полную мощность и поставляла 20 фунтов шёлка-сырца для городских нужд. Проработала плантация на протяжении почти 30 лет, страдая от частых дождей и вредителей, пока суровой зимой 1771 года все теплолюбивые деревья шелкопряда не вымерзли. В память о ней северо-восточная часть острова получила звучное название Plantage, что означало "плантация". Это и дало название улице, на которой впоследствии и была заложена кирха Креста (Kreuzkirche).

Архитектурное описание здания

Так как остров Ломзе располагался на некотором удалении от всех существовавших на тот момент времени городских кирх, для местных жителей остро встал вопрос о строительстве своей собственной кирхи на данной территории. В 1913 году альтштадтской приходской общиной для этих целей был приобретён участок городской земли под строительство. Но неожиданно началась Первая мировая война, и начало строительства пришлось отложить на неопределённый срок. Как только она закончилась и город влился в мирную жизнь, приходская община вернулась к планам о возведении на острове Ломзе своей собственной кирхи. В 1925 году был составлен первоначальный архитектурный проект будущего здания, но он был признан неудачным. Поэтому составление нового проекта было поручено известному берлинскому архитектору Артуру Киктону (Artur Kikton). В то время он был всем известен восстановлением разрушенных землетрясением храмов самого Иерусалима. Его архитектурный проект включал в себя не только само здание кирхи, но также ещё два смежных здания — дом священника и дом общины кирхи. Осенью 1929 года под руководством кёнигсбергского инженера-архитектора Эрнста Милауцки началась закладка фундамента будущей кирхи Креста. Так как здание строилось на болотистом месте, в его основание вбивались крупные, 20-метровые сваи.

Закладка первого камня в основание будущей кирхи состоялась 15 июня 1930 года. Строительные работы велись на средства Альтштадтской церковной общины, объединения евангелических общин Кёнигсберга и прусского правительства. Построена и освящена она была спустя три года — 7 мая 1933 года. Здание кирхи было выполнено из красного клинкерного кирпича, особой техники обжига и прочности. Его архитектурный стиль можно отнести к позднему модерну с элементами готики и неоклассицизма. Оно имело оригинальную форму, напоминавшую с высоты птичьего полёта равноконечный греческий крест. Центральная часть здания состояла из трёх просторных нефов, поделённых двумя рядами колонн, над которыми располагались балконы. По боковым сторонам нефов, по всему их периметру, располагались вытянутые оконные проёмы. С западной стороны к ней примыкал лицевой фасад, представляющий собою две высокие и равнозначные башни, между которыми находились два полукруглых центральных входа, увенчанных панно кадинской майолики и большим христианским крестом в специальной стрельчатой нише-портале. На пересечении лучей креста красовалась надпись на немецком языке: "Слово о кресте являет могущество Господа" ("Das Wortvom Kreuz ist Gottes Kraft").

Высота обеих башен составляла полных три этажа. На каждой из них, с двух сторон, находился ряд из шести прямоугольных оконных проёмов, шедший почти до самих куполов. На уровне третьего этажа на каждой из башен располагалась отдельная колокольня с высокими вытянутыми арками, через которые открывался прекрасный вид на окружающий ландшафт местности. Соединяла две башни между собою галерея с 6 глухими окнами, венчала которые небольшая двухскатная крыша. Раньше эти окна были сквозными, а место между башнями занимал циферблат больших округлых часов в готическом стиле. Завершением башен служили две ребристые крыши, предположительно покрытые жестью, с двумя крестами на острие каждой из них. К кирхе с восточной стороны примыкал дом священнослужителя. Для облицовки этого здания был использован специальный декоративный кадинский клинкерный кирпич.

Оформлением внутреннего интерьера кирхи занимался берлинский художник Эрхст Фей. Войдя в здание, человек попадал в огромный зал с высоким полукруглым потолком, который, как и стены, был расписан в соответствии с религиозными канонами того времени. У основания кирхи с её лицевой стороны размещался орган, а с противоположной — алтарь. По обеим сторонам зала стояли две скамьи, выполненные из дерева. Оконные витражи кирхи были изготовлены по эскизам кёнигсбергского художника Герхарда Айзенблеттера. Другой кёнигсбергский художник — Якоб — оформил купель для крещения, кубок для причастия и алтарный светильник. До наших дней оригинальное убранство кирхи не сохранилось. В итоге отличительными характеристиками данного строения среди всех кирх Кёнигсберга явились следующие неповторимые особенности: двубашенная колокольня, характерная для католических храмов; изображение большого креста на лицевом фасаде здания; католическая символика в виде сердца Иисуса и трилистных лилий (символа Пресвятой Троицы); круглая форма основания здания, символизирующая собой вечность; отступление от готического стиля в пользу древних восточных форм храмового зодчества.

Отдельно хочется отметить ещё один из элементов внешнего оформления кирхи Креста. Речь идёт о скульптуре пеликана, который символизировал христианскую жертвенность и веру. Сама скульптура до наших дней, к сожалению, не сохранилась. Его создателем был скульптор-анималист Артур Штайнер (Artur Steiner). Он родился 2 июля 1885 года в Gumbinnen (ныне город Гусев). Окончил гимназию и начал работать учеником продавца в зоологическом магазине. В период работы стал создавать свои первые скульптуры различных животных. С 1903 года он постоянно проживает в Кёнигсберге, где много работает и посещает различные художественные выставки. Всю свою жизнь он посвятил изображению животных, став автором более 40 работ, большинство из которых были созданы в Кёнигсберге. Также он является автором другой хорошо вам известной скульптуры, что стоит сейчас в Калининградском зоопарке. Речь идёт о скульптуре "Орангутан" в натуральную величину из поделочного розового порфира, созданную Штайнером в 1930 году. Умер А. Штайнер 24 сентября 1960 года в Лихене (Германия).

Послевоенный период жизни здания

Во время бомбардировок Кёнигсберга английской авиацией в августе 1944 года и штурма города в апреле 1945 года зданию кирхи не был причинён серьезный урон. Однако сгорели её деревянные перекрытия, обрушилась кровля, незначительно повредилась южная башня колокольни. Более серьёзным повреждениям здание кирхи Креста подверглось в годы его послевоенной эксплуатации. Сразу после войны советские власти стали использовать здание кирхи в хозяйственных целях. После чего в ней случился большой пожар, и здание полностью выгорело, в результате чего обрушилась основная крыша кирхи. В начале 1950-х годов прошла её "реконструкция": были возведены новые бетонные перекрытия на уровне первого и второго этажей, а также надстроен третий этаж в основной части здания. Форма кровли тоже претерпела изменения: она стала более пологой, а с северной стороны к алтарной части было пристроено здание хозяйственного назначения. Таким образом, некогда единое пространство кирхи было расчленено междуэтажными перекрытиями, из-за чего по центру появился ряд новых бетонных колонн. После данного "капитального ремонта" во вновь отремонтированном здании сначала располагалась автомобильная мастерская, а потом и опытная фабрика экспериментальных орудий лова рыбы. После чего оно продолжало подвергаться неграмотным перестройкам и реконструкциям. Внутри него были установлены новые бетонные перекрытия, из-за чего не рассчитанный на такие нагрузки фундамент просто не выдержал. Он сильно просел, а в стенах здания появились крупные трещины. Дошло даже до того, что крест из кадинской майолики был закрыт изображением голубя мира — чтобы местное население побыстрее забыло о происхождении и назначении данного здания. К началу 1980-х годов здание кирхи было заброшено и стало быстро приходить в упадок.

Однако случилось чудо — и оно получило второй шанс на жизнь. В июне 1986 года здание бывшей кирхи Креста было передано Русской православной церкви в безвозмездное пользование. В 1991 году в здании был зарегистрирован Крестовоздвиженский приход Смоленско-Калининградской епархии РПЦ. С 1991 по 1994 годы были произведены реконструкция и частичный ремонт кирхи. Храмовое здание приобрело первозданный внешний вид и двухуровневое внутреннее устройство, приспособленное для регулярного совершения церковных богослужений. Работы велись под руководством первого настоятеля Крестовоздвиженского собора протоиерея Петра Бербеничука и игумена Аркадия Недосекова совместно с калининградским архитектором Юрием Забугой.

После передачи здания православной общине внутреннее убранство собора было восстановлено в соответствии с православными канонами. В 1994 году патриархом Московским и всея Руси Кириллом был освящён верхний, главный храм собора, а год спустя — и нижний. Летом 2005 года была осуществлена реставрация фасада колокольни, а ровно через год — реставрация всего фасада здания собора и прилегающего к нему административного сооружения. А с мая по август 2006 года было произведено благоустройство всей соборной территории. Данные работы были приурочены к посещению прихода Крестовоздвиженского собора Святейшим патриархом Московским и всея Руси Алексием II, которое состоялось 9 сентября 2006 года в рамках празднования 20-летия Калининградской епархии и 60-летия Калининградской области. В январе 2000 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил расположенный в главном приделе собора уникальный янтарный иконостас.

С 1989 года в соборе действует собственный хор, участвующий в богослужениях по субботам, воскресеньям и православным праздникам. Также хор участвует в различных православных фестивалях в России и за рубежом. С 2004 по 2006 годы хором были записаны пять дисков, один из которых был посвящён "Литургии св. Иоанна Златоуста" Константина Шведова. Руководителем хора с 1991 года и по сей день является Евгения Синиченкова. Сейчас Крестовоздвиженский собор можно беспрепятственно осмотреть по всему периметру и в часы его работы, даже попасть внутрь здания, чтобы посмотреть его внутреннее убранство. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 кирха Креста получила статус объекта культурного наследия регионального значения.