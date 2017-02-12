Чумной барак, первый Анатомический театр и школа №23: история здания научного центра"Газпрома" на улице Галицкого. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"

Сегодняшняя наша вечерняя прогулка ведёт нас в сторону Московского проспекта — в место, где он поднимается к улице Галицкого. Тут находится бывшее здание Анатомического института Кёнигсбергского университета. Об истории изучения анатомии в Кёнигсберге, истории самого здания и его послевоенной судьбе мы сейчас вам расскажем.



Здание Анатомического института Кёнигсбергского университета — DieneueAnatomieUniversitätKönigsberg

Время строительства: 1930—1935 годы.

Адрес расположения: Königsberg, SteindammerWall, 47 — Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20.

Архитекторы: советник по строительству Фризен и архитектор Г. Герлах. Скульптура из ракушечника работы профессора Э. Шмидта-Кестнера.





Историческая справка

В XVII—XVIII веках в Кёнигсберге остро стояла проблема эпидемий чумы, из-за которых вымирали целые кварталы города. Поэтому для Кёнигсберга делом первостепенной важности являлась борьба с этой напастью. Бывшая кёнигсбергская улица SteindammerWall (ныне улица Галицкого), от места её пересечения с Besselplatz (ныне часть улицы Бесселя) к спуску улицыOberlaak (ныне Московскому проспекту), двести лет назад была мрачным и малолюдным местом города.

Здесь, на отшибе, вдали от городского шума, располагался так называемый чумной барак — Pesthaus. А его окрестные улицы назывались ему под стать — Pesthausgasse, или Pesthausclovergasse. Сюда со всего города свозились больные чумой люди для ухода и облегчения их страданий.

В 1820 году в память победы науки над чумой здесь появилось здание Зоологического музея Кёнигсберга. Высокое здание было выполнено в строгом стиле, не слишком типичном для Кёнигсберга того времени, и лицевым фасадом выходило наBesselstraße (ныне улица Бесселя). Сейчас на этом месте стоит дом по улице Галицкого, 35—39.

. Ведь учёный был родом из России, родившись в Сам Зоологический музей Кёнигсберга основал один из основоположников эмбриологии сравнительной анатомии , академик Петербургской академии наук Карл Эрнст фон Бэр (KarlErnstvonBaer). В России же он был более известен под именем Карл Максимович БэрВедь учёный был родом из России, родившись в семье прибалтийских немцев в имении Пип Эстляндской губернии. Получив отличное образование в Германии, он женился на девушке из Кёнигсберга и переехал в него жить. Молодой семье дали квартиру в здании того самого Зоологического музея, чтобы ничего не могло отвлекать его от научной работы.

Профессор Бурдах предложил Бэру поступить к нему прозектором(помощником профессора анатомии)на кафедру физиологии в Кёнигсбергском университете . В качестве прозектора Бэр открыл курс сравнительной анатомии беспозвоночных животных, носивший прикладной характер, так как он состоял преимущественно из показа и объяснения анатомических препаратов и рисунков.

1826 году Бэр был назначен ординарным профессором анатомии и директором Анатомического института с освобождением от лежавших на нём обязанностей прозектора . Работа самого музея началась с трёх старых чучел. Остро ощущалась нехватка наглядного учебного материала. Но Бэр смог придумать способ, как пополнить коллекцию новыми экспонатами.

Для этого он поместил объявления в городские газеты и попросил лесничих и натуралистов-любителей доставлять ему разных животных со всех охотничьих хозяйств Восточной Пруссии. Спустя короткое время от желающих не было отбоя.

Профессор Бэр читал лекции по зоологии и анатомии,изучал антропологию и сформулировал знаменитые «Законы Бэра». Также он написал ряд работ по анатомии животных, открыв в 1827 году яйцеклетку млекопитающего и человека и спинную струну ( хорду ) млекопитающих, основу внутреннего скелета позвоночных .В 1834 году он уехал в Россию, стал членом Петербургской академии наук.

Интересно заметить, что во время Второй мировой войны фашисты разграбили аналогичный зоологический музей в Киеве и переправили в Кёнигсберг всю его богатую коллекцию насекомых.





Ганс Герлах—автор пяти проектов медицинских зданий Кёнигсберга

Территорию справа от здания Зоологического музея Кёнигсберга долгое время занимало кладбище Росгартенской церковной общины, которое было ликвидировано властями города в 1920-е годы. Освободившаяся территория на правой стороне Steindammer Wall пустовала недолго: правительством Восточной Пруссии было принято решение о строительстве на этом месте Анатомического института Кёнигсбергского университета — для проведения современных научных исследований и подготовки будущих студентов-медиков.

Строительство, начатое в 1930 году, завершилось лишь спустя пять лет, в 1935-м. Возведение здания, конструктивно объединявшее учебный, научно-исследовательский институты и жилой корпус, осуществлялось по проекту немецкого архитектора и инженера Ганса Герлаха(HansGerlach).

Ганс Герлах родился 24 февраля 1885 года во Фридрихстале (Friedrichsthal, ныне поселокСолдатово Гвардейского района). В 1903 году он окончил школу в Мемеле (ныне город Клайпеда, Литва), затем изучал архитектуру в Мюнхене. В Берлине он учился в Королевской высшей технической школе, где в декабре 1907 года получил диплом инженера. С 1919 по 1945 год работал в Кёнигсберге. С 1920 по 1922 год Г. Герлах занимался устройством музеев в южном флигеле Кёнигсбергского замка.

По его проектам в Кёнигсберге были построены следующие здания университетских клиник и институтов: Стоматологический институт, 1921—1923 годы (ныне улица Дмитрия Донского, 7), Институт растениеводства, 1922—1924 годы (ныне улица Подполковника Иванникова,1), Клиника кожных болезней, 1924 год (ныне улица Дмитрия Донского, 5), Медицинская поликлиника, 1928 года (ныне улица Дмитрия Донского, 3), Анатомический институт, 1930—1934 годы (ныне улица Генерала Галицкого, 20). Стоить отметить, что это было последнее здание из 19 институтов, выстроенных для университетаАльбертины. Умер Ганс Герлах в Германии 16 мая 1980 года.

Краткий очерк истории развития и изучения анатомии в Кёнигсберге

Внимание изучению анатомии в Кёнигсберге уделялось и прежде— правда, не в таких масштабах. Первый Анатомический театр в Кёнигсберге появился ещё в 1830-х годах по настоянию профессора М. Боретиуса(Boretius). Он понимал важность изучения человеческого тела и иногда на свой страх и риск вскрывал со студентами случайные трупы в не приспособленных для этих целей помещениях.

В 1736 году, незадолго до смерти М. Боретиуса, благодаря прилагавшимся больше века усилиям, наконец-таки медицинский факультет получил согласие властей города на строительство Анатомического театра.

Здание театра было построено на улице Weidendamm(ныне часть улицы Октябрьской). На его постройку государство не выделило ни пфеннига. Все расходы на себя взял профессор Х. Бютнер(Büttner). В своём Анатомическом театре он собрал коллекцию человеческих скелетов и препаратов. Король лично поручил доставлять тела преступников на вскрытие профессору.

После смерти Бютнера университет выкупил театр в 1778 году, но тот быстро пришёл в упадок. И когда в 1814 году кафедру анатомии и физиологии в Кёнигсберге возглавил Карл Фридрих Бурдах (Karl Friedrich Burdach), ему в наследство досталось обветшалое здание с почти полупустыми аудиториями.

В дальнейшем все экспонаты театра были вывезены в Берлин, где вместе с другим частным собранием составили основу будущего Берлинского анатомического музея. К. Бурдаху пришлось всё начинать с нуля…

Архитектурное описание здания

Проектирование и выполнение строительных работ велось под надзором отдела по строительству Министерства финансов и правительства Восточной Пруссии. Неблагоприятное строение почвы земельного участка, выделенного под застройку, потребовало сооружения более глубокого основания.

1 августа 1930 года были начаты работы по углублению фундамента, и завершились они в ноябре 1931 года. Сами строительные работы по возведению здания стартовали год спустя,в 1932-м, но вскоре были приостановлены —до 1 апреля 1933 года. Спустя год строительство было возобновлено, и5 ноября 1934 года учебный институт был сдан в эксплуатацию.

А 15 декабря 1934-го начался переезд во вновь отстроенное здание научно-исследовательского института. Окончательно же здание Анатомического института Кёнигсбергского университета было введено в эксплуатацию лишь в конце декабря 1935 года.



Здание было построено в популярном в 1930-е годы в Восточной Пруссии архитектурном стиле баухаус. Архитектурное решение предусматривало различную высоту составных частей здания, обуславливающую примечательную вертикальную композицию.

В округлой башенке располагался Анатомический театр, здесь имелась просторная аудитория на 220 человек, а также огромный зал микроскопии на 200 микроскопов.В остальных же помещениях располагались учебные классы для исследования и систематизации отдельных органов и тканей, фотографирования и рентгенодиагностики, библиотека, аудитории, залы для препарирования, залы для микроскопии, помещения для хранения учебной и научной коллекций, отдел консервации, гардероб с помещением для велосипедов, душевые, котельная и вспомогательные помещения.

Инженерное оснащение здания включало в себя четыре паровых котла 29 кв. метров поверхности нагрева каждый, малый паровой котёл с поверхностью нагрева 6 кв. метров, два бойлера на 1 000 и 700 литров, оборудование для дистанционного измерения температуры в помещениях, вентиляционное оборудование из трёх независимых контуров с вентиляторами, трансформатор 6000/220 Ватт, 12 аккумуляторных батарей 24 Ватт, звуковую и световую сигнализацию и электрический часовой механизм. Жаль только, что институт не проработал и десяти лет. Германия капитулировала в войне, и все учёные университета покинули Кёнигсберг.



Главный вход в учебный корпус украшала скульптура молодого нагого мужчины, выполненная из серого ракушечника, работы немецкого скульптора Эриха Шмидта-Кестнера(ErichSchmidt-Kestner). После войны фигура исчезла с постамента над входом, и её дальнейшая судьба до сих пор неизвестна. В 2000-х годах была изготовлена точная копия данной скульптуры, но по непонятным причинам установлена на своё первоначальное место она так и не была.

Главный вход в учебный корпус украшала скульптура молодого нагого мужчины, выполненная из серого ракушечника, работы немецкого скульптора Эриха Шмидта-Кестнера(ErichSchmidt-Kestner). После войны фигура исчезла с постамента над входом, и её дальнейшая судьба до сих пор неизвестна. В 2000-х годах была изготовлена точная копия данной скульптуры, но по непонятным причинам установлена на своё первоначальное место она так и не была.

Послевоенный период жизни здания

Во время бомбардировки Кёнигсберга английской авиацией в августе 1944 года и штурма города в апреле 1945-го здание Анатомического института Кёнигсбергского университета не получило серьёзных повреждений. Само строение, как летом 1947 года докладывал в обком партии сотрудник областного отдела образования, было повреждено бомбой, но,несмотря на это, неплохо сохранилось. Уцелели крыша и перекрытия,и оно было быстро восстановлено без изменений фасада и внутренней планировки. После этого в нём открыли школу ФЗО от военного строительства УНР-230.

Спустя некоторое время в нём расположилась школа № 23. Тогда округлая часть здания была частично разрушенной, её восстановили лишь в 1980-е годы. Потом, в 1975 году, школа переехала в новое здание на улице Вагнера. А освободившееся строение Анатомического института Кёнигсбергского университета заняли частное учреждение дополнительного профессионального образования "Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажёрный центр Газпрома"и фирма "Калининградгазприборавтоматика", которые находятся там по сей день.

Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 бывшее здание Анатомического института Кёнигсбергского университета получило статус объекта культурного наследия регионального значения.