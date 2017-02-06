Гора Хаберберг, флюгер из дукатного золота и громоотвод: история Хабербергской кирхи. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"

После того как район сформировал свои естественные границы, произошло его внутреннее разделение на два смежных района. Первый располагался на возвышении и получил название Верхний Хаберберг (Oberhaberberg), ныне это район современной улицы Богдана Хмельницкого. И второй, располагавшийся ниже относительно первого, — Нижний Хаберберг (Unterhaberberg), сегодня это район современной улицы Багратиона. Также на самом юге существовал ещё и третий, самый маленький район Хаберберга — Haberberger—Grund
, что в дословном переводе с немецкого языка означало "дно Хаберберга". Как самостоятельная территория он не рассматривался и был расположен в низине под оборонительным валом, на территории которого до 1930-х годов располагались артиллерийские казармы и конские манежи. Однако в современном Калининграде данное историческое название района не применяется со времён окончания войны.
Кладбище у Хабербергской кирхи
В связи с частыми эпидемиями чумы захоронения в центре Кёнигсберга были категорически запрещены. Поэтому церковные общины получили территории для своих захоронений на его окраинах. В Хаберберге тоже существовало своё церковное кладбище, которое было расположено у самой Хабербергской кирхи. Чуть вдалеке, в сторону Бранденбургских ворот, располагались два соседних кладбища других общин — старое Альтштадтское (Alter Altstadt Friedhof ) и старое Кнайпхофское кладбища (Alter Kneiphof Friedhof), на втором были захоронены ректоры Кёнигсбергского университета. И по сей день на бывшей улице Berliner Straße (ныне — улица Суворова, в районе Южного вокзала), на подпорной стене бывшего старого кладбища в Хаберберге, мы может увидеть мемориальную доску, напоминающую нам об этом событии.
Кёнигсберг рос и ширился, и городские кладбища стали выноситься на ещё более дальние его окраины. Поэтому новое Хабербергское евангелическое кладбище расположилось на Brandenburger Straße (ныне улица Киевская, в районе парка "Балтийский"), а новое Хабербергское католическое кладбище оборудовали ещё дальше от Хабербергской кирхи — на Godriener Straße (ныне улица Камская). После Второй мировой войны все эти кладбища, кроме нового Хабербергского католического кладбища, где до 1960-х годов ещё продолжались захоронения, были варварски и безвозвратно уничтожены.
Строительное описание здания
История возникновения Хабербергской кирхи святой Троицы началась с 1378 года, когда Тевтонским рыцарским орденом на возвышенности была основана садовая деревня Хаберберг. В 1537 году на самом высоком месте уже отдельного района города построили деревянную капеллу, где были проведены первые церковные службы. А спустя 115 лет, в 1652 году, Хабербергская протестантская церковная община получила независимость и самостоятельность от общины кафедрального собора, в состав которой она долгое время входила. В период с 1653 по 1683 год на месте старой деревянной капеллы в средневековом стиле была построена первая Хабербергская кирха. Кирха и церковная община были посвящены их покровительнице — Святой Троице
. В связи с этим к названию кирхи были добавлены слова "Тринитатис" (Trinitatis) — Хабербергская кирха Святой Троицы (Haberberger Trinitatis-Kirche).
Вновь отстроенная первая Хабербергская кирха представляла собою прямоугольное широкое оштукатуренное кирпичное здание с башней, пристроенной к основному зданию в 1705 году. Спустя 10 лет, в 1715 году, к башне кирхи была добавлена верхняя ажурная часть. Первая Хабербергская кирха служила верой и правдой городу на протяжении почти ста лет, принимая под своими сводами многочисленных верующих, пока с нею не произошло несчастье. Во время сильной грозы 18 декабря 1747 года в крышу кирхи попал разряд молнии, вследствие чего она загорелась, возник масштабный пожар. В результате все деревянные конструкции внутри храма полностью выгорели. Пламя под каменными сводами было такой силы, что полностью уничтожило семейные склепы, находящиеся внутри церкви.
Спустя год после пожара властями города было принято решение о восстановлении сгоревшей кирхи на историческом месте — на углу улицы Brandenburger Torstraße (ныне не сохранилась). Её строительство продолжалось в течение пяти лет — в период с 1748 по 1753 год. Окончательно построена и освещена она была в 1753 году. Единое внутреннее убранство вновь отстроенной протестантской Хабербергской кирхи Святой Троицы было выполнено в светлых тонах в популярном в то время стиле рококо. Основная часть здания была трёхнефной с боковыми эмпорами на каждой из четырёх сторон. Высота основного нефа составляла один этаж, по всему периметру которого располагались массивные оконные проёмы, украшенные цветной мозаикой, изображающей лики святых. По обеим сторонам от центрального нефа кирхи располагались два семейных склепа, увенчанные стрельчатыми карнизами с причудливым орнаментом. Своды кирхи опирались на колонны, расположенные по всему периметру внутреннего зала, венчала который массивная вальмовая крыша, покрытая красной клинкерной черепицей. Хоры кирхи завершались красивейшим органом работы знаменитого органного мастера Кёнигсберга Адама Готтхольда Каспарини (Adam Gotthold Casparini), созданным в 1753 году.
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