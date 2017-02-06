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Главная Осколки Кёнигсберга Места

Гора Хаберберг, флюгер из дукатного золота и громоотвод: история Хабербергской кирхи. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"

Автор: Иван Скобей
04 февраля 201716:12
  3939 1
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото предоставлены Иваном Скобеем
20 фото
Сегодняшняя наша прогулка пройдёт по Ленинскому проспекту, от места его пересечения с улицами Багратиона и Богдана Хмельницкого, до площади Калинина у Южного вокзала. Во времена Кёнигсберга этот район носил название Хаберберг,  а его архитектурной изюминкой была знаменитая Хабербергская  кирха. Об истории возникновения данной местности и самой кирхе мы сейчас вам расскажем.
 
Хабербергская  кирха святой Троицы — Haberberger Trinitatis-Kirche
 
Время строительства: 1748—1753 годы.
 
Адрес расположения:  Königsberg, Brandenburger Torstraße / Posener Straße  — Калининград, район холма за Домом искусств по Ленинскому проспекту (в сторону Южного вокзала).
 
Архитектор: неизвестен.
 
 

Историческая справка

 
Свой рассказ начнём с небольшой исторической справки о районе, где располагалась Хабербергская кирха. Название Хаберберг (Haberberg) с немецкого языка переводится как "овсяная гора". Его получил исторический район Кёнигсберга, который располагался к югу от центра города, на одном из холмов высотой 9,5 метра. На данный момент существует несколько версий происхождения этого названия. По первой версии, название Хаберберг связано с тем, что на склоне этого холма раньше были пашни, на которых выращивали овёс для корма лошадям, что паслись неподалёку от этого места. По второй версии, оно имеет отношение к основателю Кёнигсберга — богемскому королю Оттокару II Пшемыслу, который, увидев данную местность, спросил у местных пруссов: "Haben wir´n Berg?". Но существует и третья, самая правдоподобная, версия возникновения данного названия. Дело в том, что к западу от Хаберберга, на берегу залива, находилась деревня Haffstrom (ныне посёлок Шоссейный), которая в старых источниках называлась Haberstroh. Поэтому и близлежащая возвышенность могла носить название "гора у залива (бухты)", то есть Хаберберг.
 
Сам район Хаберберг возник на левом берегу рыхлых илистых отложений поймы реки Прегель, южнее старых районов Кёнигсберга — Альтштадта (Altstadt), Лёбенихта (Löbenicht) и Кнайпхофа (Kneiphof). Впоследствии первым герцогом Пруссии Альбрехтом он был передан во владение отдельному на тот момент городу Кнайпхофу.  Заселён он был не сразу и управлялся городским советом Кнайпхофа. Район имел следующие границы: с севера примыкал к другому району города — Форштадту, условной границей их разделения была улица Unterhaberberg (ныне — улица Багратиона); на востоке границей служила река Прегель, с востока на запад район пролегал от Фридландских (Friedländer Tor) до Бранденбургских ворот (Brandenburger Tor), примыкая с востока к двум другим районам города — Ломзе (Lomse) и Мюленхофу (Mühlenhof), а с запада — к Нассер Гартену (Nasser Garten). На юге изначально располагались оборонительные сооружения и городская стена. Но спустя время они утратили своё прямое назначение, и на их месте образовалась большая промышленная зона, которая стала отделять район от двух соседних — Понарта (Ponart) на юге и от Розенау (Rosenau) на юго-западе. 
 
 
 
После того как район сформировал свои естественные границы, произошло его внутреннее разделение на два смежных района. Первый располагался на возвышении и получил название Верхний Хаберберг (Oberhaberberg), ныне это район современной улицы Богдана Хмельницкого. И второй, располагавшийся ниже относительно первого, — Нижний Хаберберг (Unterhaberberg), сегодня это район современной улицы Багратиона. Также на самом юге существовал ещё и третий, самый маленький район Хаберберга — Haberberger—Grund, что в дословном переводе с немецкого языка означало "дно Хаберберга". Как самостоятельная территория он не рассматривался и был расположен в низине под оборонительным валом, на территории которого до 1930-х годов располагались артиллерийские казармы и конские манежи. Однако в современном Калининграде данное историческое название района не применяется со времён окончания войны.
 

Кладбище у Хабербергской кирхи

 
В связи с частыми эпидемиями чумы захоронения в центре Кёнигсберга были категорически запрещены. Поэтому церковные общины получили территории для своих захоронений на его окраинах. В Хаберберге тоже существовало своё церковное кладбище, которое было расположено у самой Хабербергской кирхи. Чуть вдалеке, в сторону Бранденбургских ворот,  располагались два соседних кладбища других общин — старое Альтштадтское (Alter Altstadt Friedhof ) и старое Кнайпхофское кладбища (Alter Kneiphof  Friedhof), на втором были захоронены ректоры Кёнигсбергского университета. И по сей день на бывшей улице Berliner Straße (ныне — улица Суворова, в районе Южного вокзала), на подпорной стене бывшего старого кладбища в Хаберберге, мы может увидеть мемориальную доску, напоминающую нам об этом событии. 
 
Кёнигсберг рос и ширился, и городские кладбища стали выноситься на ещё более дальние его окраины. Поэтому новое Хабербергское евангелическое кладбище расположилось на Brandenburger Straße (ныне улица Киевская, в районе парка "Балтийский"), а новое Хабербергское католическое кладбище оборудовали ещё дальше от Хабербергской кирхи — на Godriener Straße (ныне улица Камская). После Второй мировой войны все эти кладбища, кроме нового Хабербергского католического кладбища, где до 1960-х годов ещё продолжались захоронения, были варварски и безвозвратно уничтожены. 
 
 

Строительное описание здания

 
История возникновения Хабербергской кирхи святой Троицы началась с 1378 года, когда Тевтонским рыцарским орденом на возвышенности была основана садовая деревня Хаберберг. В 1537 году на самом высоком месте уже отдельного района города построили деревянную капеллу, где были проведены первые церковные службы. А спустя 115 лет, в 1652 году, Хабербергская протестантская церковная община получила независимость и самостоятельность от общины кафедрального собора, в состав которой она долгое время входила. В период с 1653 по 1683 год на месте старой деревянной капеллы в средневековом стиле была построена первая Хабербергская кирха. Кирха и церковная община были посвящены их покровительнице — Святой Троице. В связи с этим к названию кирхи были добавлены слова "Тринитатис" (Trinitatis) — Хабербергская кирха Святой Троицы (Haberberger Trinitatis-Kirche).
 
Вновь отстроенная первая Хабербергская кирха представляла собою прямоугольное широкое оштукатуренное кирпичное здание с башней, пристроенной к основному зданию в 1705 году. Спустя 10 лет, в 1715 году, к башне кирхи была добавлена верхняя ажурная часть. Первая Хабербергская кирха служила верой и правдой городу на протяжении почти ста лет, принимая под своими сводами многочисленных верующих, пока с нею не произошло несчастье. Во время сильной грозы 18 декабря 1747 года в крышу кирхи попал разряд молнии, вследствие чего она загорелась, возник масштабный пожар. В результате все деревянные конструкции внутри храма полностью выгорели. Пламя под каменными сводами было такой силы, что полностью уничтожило семейные склепы, находящиеся внутри церкви. 
 
Спустя год после пожара властями города  было принято решение о восстановлении сгоревшей кирхи на историческом месте — на углу улицы Brandenburger Torstraße (ныне не сохранилась).  Её строительство продолжалось в течение пяти лет — в период с 1748 по 1753 год. Окончательно построена и освещена она была в 1753 году. Единое внутреннее убранство вновь отстроенной протестантской Хабербергской кирхи Святой Троицы было выполнено в светлых тонах в популярном в то время стиле рококо. Основная часть здания была трёхнефной с боковыми эмпорами на каждой из четырёх сторон. Высота основного нефа составляла один этаж, по всему периметру которого располагались массивные оконные проёмы, украшенные цветной мозаикой, изображающей лики святых. По обеим сторонам от центрального нефа кирхи располагались два семейных склепа, увенчанные стрельчатыми карнизами с причудливым орнаментом. Своды кирхи опирались на колонны, расположенные по всему периметру внутреннего зала, венчала который массивная вальмовая крыша, покрытая красной клинкерной черепицей. Хоры кирхи завершались красивейшим органом работы знаменитого органного мастера Кёнигсберга Адама Готтхольда Каспарини (Adam Gotthold Casparini), созданным в 1753 году.  
 
 
Главная башня кирхи прямоугольной формы имела высоту — вместе со шпилем — 77 метров. Основание башни — высотой в два этажа — имело с каждой стороны по два полукруглых вытянутых смотровых окна. В средней части, с четырёх сторон по периметру, располагались циферблаты больших круглых часов, которые показывали горожанам точное кёнигсбергское время. Следом шла верхняя часть башни, представляющая собой вытянутые арки с прекрасным панорамным обзором города. В центре её располагался главный колокол кирхи, звон которого разносился по всей округе.
 
Сверху всю эту композицию венчал круглый купол башни с флюгером на шпиле. Сам флюгер появился в 1774 году, его смастерил кёнигсбергский медный мастер Лоренц Витандер (Lorenz Wietander). После установки флюгера высота кирхи от основания до шпиля стала составлять ровно 77 метров. Флюгер был выполнен из меди и имел специальный механизм для вращения вокруг своей оси. Вершину его венчал позолоченный ангел высотою 2,2 метра и весом 75 килограммов. Для золочения этого ангела потребовалось 76 монет чистого дукатного золота, а стоимость флюгера составила 1 000 гульденов.
 
 
Интересно отметить, что в 1783 году в новом здании кирхи по совету Иммануила Канта, который был крещён в Хабербергской кирхе, был установлен первый в Кёнигсберге молниеотвод. Тем самым она стала первой кёнигсбергской церковью, оснащённой заземлением. Видимо, в памяти ещё были свежи воспоминания об ужасном пожаре, который бушевал в стенах старой кирхи. В этом же году молния два раза попадала в кирху, но повторного пожара удалось избежать. В 1756 году при участии богатых горожан Хабербергского купечества в кирхе была установлена проповедническая кафедра, а спустя десять лет, в 1766 году, — небывалой красоты церковный алтарь. По обе стороны от главного зала были расположены две исповедальные скамьи в светлых тонах, выполненные также в стиле рококо в период между 1750 и 1770 годом. В 1902 году  знаменитым немецким органным мастером эпохи романтизма Вильгельмом Зауэром (Wilhelm Sauer) из Франкфурта-на-Одере (Германия) была проведена реставрация главного органа Хабербергской кирхи (работы Адама Каспарини). А в 1920 году церковная община Хаберберга приобрела для неё три колокола, отлитых из бронзы. 
 
В 1807 году, после битвы под Прейсиш-Эйлау (Preußisch Eylau, ныне Багратионовск), Хабербергская кирха использовалась русской армией в качестве лазарета для лечения раненных на поле боя русских солдат. В ходе боевых действий и наступления Французской армии на Кёнигсберг 14 июня 1807 года кирха подверглась артобстрелу из пушек. Одно из пушечных ядер попало в здание кирхи и застряло в его южной стене, так и не разрушив её. Другое ядро попало в расположенный рядом с кирхой склад на Форштедтише Госпитальштрассе (Vorstädtische Hospitalstraße), также застряв в его стене, так и не разорвавшись. Горожане восприняли этот факт как знак свыше и начали ходить на службы с ещё большим старанием.
 
 
Во время варварских бомбардировок Кёнигсберга английской авиацией в августе 1944 года кирха получила серьёзные повреждения. Её охватил сильный пожар, внутреннее убранство и деревянные конструкции выгорели дотла. В ходе апрельских боёв 1945 года при штурме Кёнигсберга здание кирхи было окончательно обращено в руины, которые вплоть до 1970-х годов постепенно разрушались. В начале 1970-х годов остатки руин Хабербергской церкви снесли, образовав на месте её фундамента искусственный холм. Спустя пять лет, в 1975 году, перед этим холмом был построен кинотеатр "Октябрь". Он сразу стал излюбленным местом жителей Московского района того времени. Кинотеатр проработал в этом здании до 1997 года, после чего его место занял концертно-театральный комплекс "Дом искусств". В 2004 году на его базе был создан профессиональный Театр эстрады Дома искусств, объединивший в себе молодых и талантливых артистов города и области, который сегодня включает в себя вокальную группу и балет. Массовые культурные мероприятия проходят в большом концертном зале на 800 мест и в малом зале на 155 мест. Сейчас Дом искусств — одно из любимых мест отдыха горожан, ведь здесь происходят самые интересные культурные события и гастроли известных театров и исполнителей.
 

Послесловие от автора

 
Вряд ли многие из вас, кто на городских автобусах проезжает каждый день мимо нынешнего Дома искусств, задумывались о том, какие здания располагались по обеим сторонам современного участка Ленинского проспекта, протянувшегося от улицы Багратиона до площади Калинина (справа от Дома искусств) и получившего неофициального название "Тополиная аллея". И мало кто знает, что перпендикулярно этой современной автомобильной дороге шло продолжение современной улицы Богдана Хмельницкого, которая носила название Brandenburger Torstraße (сейчас на её месте стоит Дом искусств и многоэтажные дома по Серпуховскому переулку). А нынешняя "Тополиная аллея" стала продолжением другой кёнигсбергской улицы — Bromberger Straße. Напротив пересечения этих улиц располагался Кнайпхофский дом вдов и сирот, который до нашего времени не сохранился. 
 
 
Зато хорошо сохранился другой современный ориентир старого района Хаберберг, расположенный справа от Дома искусств за забором. Речь идёт о здании школы № 16 по улице Багратиона, 107а. Во времена Кёнигсберга его занимала Народная вспомогательная школа — Комениус-шуле (Comenius-schule), которая находилась на Alter Garten, 48—50 (ныне улица Багратиона). Своё название она получила в честь средневекового теолога  Иоанна Комениуса (1592—1670).  Рядом с этой школой, на перекрёстке бывших улиц Roonstraße и Brandenburger Torstraße (обе не сохранились), стояла другая народная школа для мальчиков и девочек, которая носила название Роон-шуле (Roon- schule) — в честь прусского военного министра Роона (1857—1920). На её месте сейчас находится дом № 2—12 по Серпуховскому переулку. Сегодня же трудно себе представить, что на столь небольшом городском участке до войны помещалось такое количество улиц и зданий, украшением которых служила красивейшая Хабербергская кирха, навсегда исчезнувшая из архитектурного наследия города…
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Крылов Борис
Крылов Борис #
05 февраля 201713:29
Схема улиц от руки (красные линии) нанесена неверно
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