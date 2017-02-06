Гора Хаберберг, флюгер из дукатного золота и громоотвод: история Хабербергской кирхи. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"

Хабербергская кирха святой Троицы — Haberberger Trinitatis-Kirche

Время строительства: 1748—1753 годы.

Адрес расположения: Königsberg, Brandenburger Torstraße / Posener Straße — Калининград, район холма за Домом искусств по Ленинскому проспекту (в сторону Южного вокзала).

Архитектор: неизвестен.

Историческая справка

Свой рассказ начнём с небольшой исторической справки о районе, где располагалась Хабербергская кирха. Название Хаберберг (Haberberg) с немецкого языка переводится как "овсяная гора". Его получил исторический район Кёнигсберга, который располагался к югу от центра города, на одном из холмов высотой 9,5 метра. На данный момент существует несколько версий происхождения этого названия. По первой версии, название Хаберберг связано с тем, что на склоне этого холма раньше были пашни, на которых выращивали овёс для корма лошадям, что паслись неподалёку от этого места. По второй версии, оно имеет отношение к основателю Кёнигсберга — богемскому королю Оттокару II Пшемыслу, который, увидев данную местность, спросил у местных пруссов: "Haben wir´n Berg?". Но существует и третья, самая правдоподобная, версия возникновения данного названия. Дело в том, что к западу от Хаберберга, на берегу залива, находилась деревня Haffstrom (ныне посёлок Шоссейный), которая в старых источниках называлась Haberstroh. Поэтому и близлежащая возвышенность могла носить название "гора у залива (бухты)", то есть Хаберберг.

Сам район Хаберберг возник на левом берегу рыхлых илистых отложений поймы реки Прегель, южнее старых районов Кёнигсберга — Альтштадта (Altstadt), Лёбенихта (Löbenicht) и Кнайпхофа (Kneiphof). Впоследствии первым герцогом Пруссии Альбрехтом он был передан во владение отдельному на тот момент городу Кнайпхофу. Заселён он был не сразу и управлялся городским советом Кнайпхофа. Район имел следующие границы: с севера примыкал к другому району города — Форштадту, условной границей их разделения была улица Unterhaberberg (ныне — улица Багратиона); на востоке границей служила река Прегель, с востока на запад район пролегал от Фридландских (Friedländer Tor) до Бранденбургских ворот (Brandenburger Tor), примыкая с востока к двум другим районам города — Ломзе (Lomse) и Мюленхофу (Mühlenhof), а с запада — к Нассер Гартену (Nasser Garten). На юге изначально располагались оборонительные сооружения и городская стена. Но спустя время они утратили своё прямое назначение, и на их месте образовалась большая промышленная зона, которая стала отделять район от двух соседних — Понарта (Ponart) на юге и от Розенау (Rosenau) на юго-западе.