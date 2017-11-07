Мэрия: ущерб от потопов в Калининграде мы не оценивали

"Ущерб, который нанесен физическим лицам, мы не оценивали, потому что ЧС не объявлялось. Обращений на сегодняшний день пока нет, да и правовые основания с трудом просматриваются, хотя мы никому в помощи не отказывали в этой ситуации", — пояснил слушателям программы "С добрым утром, Ярошук!" чиновник.

По словам Кондратьева, коммунальные предприятия оперативно справились с проблемой, предотвратив затопление котельных и КНС, поэтому ущерба городскому имуществу нанесено не было.

"Такое, чтобы что-то разрушилось, нет. Это же не землетрясение, когда, помните, трубы порушились, крыши подвинулись… В любом случае, сейчас еще дополнительная оценка происходит. За один день это не получится - там надо более пристально посмотреть", — добавил Кондратьев.

Заместитель главы комитета также отметил, что последствия потопа ликвидированы еще не везде. На улице Зои Космодемьянской и Транспортной уже удалось стабилизировать ситуацию, но все еще тяжело приходится жителям микрорайона Космодемьянского.

"Сегодня специально связывался с нашей диспетчерской службой и узнал, что, по крайней мере, прекратились звонки по этим фактам. Основной негатив прошел, но последствия остались. Где-то гражданам самим предложим из подвалов откачивать воду, где-то дорожникам придется до конца отработать", — заключил Кондратьев.

Неделю назад Калининградскую область накрыло дождём . Улицы городов и посёлков были затоплены.