Мэрия: ущерб от потопов в Калининграде мы не оценивали

Ущерб от потопов, которые недавно накрыли отдельные микрорайоны Калининграда, городские чиновники не оценивали. Об этом во вторник, 7 ноября, в эфире радио "Комсомольская правда – Калининград"
заявил и.о. заместителя главы комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев.
"Ущерб, который нанесен физическим лицам, мы не оценивали, потому что ЧС не объявлялось. Обращений на сегодняшний день пока нет, да и правовые основания с трудом просматриваются, хотя мы никому в помощи не отказывали в этой ситуации", — пояснил слушателям программы "С добрым утром, Ярошук!" чиновник.
По словам Кондратьева, коммунальные предприятия оперативно справились с проблемой, предотвратив затопление котельных и КНС, поэтому ущерба городскому имуществу нанесено не было.
"Такое, чтобы что-то разрушилось, нет. Это же не землетрясение, когда, помните, трубы порушились, крыши подвинулись… В любом случае, сейчас еще дополнительная оценка происходит. За один день это не получится - там надо более пристально посмотреть", — добавил Кондратьев.
Заместитель главы комитета также отметил, что последствия потопа ликвидированы еще не везде. На улице Зои Космодемьянской и Транспортной уже удалось стабилизировать ситуацию, но все еще тяжело приходится жителям микрорайона Космодемьянского.
"Сегодня специально связывался с нашей диспетчерской службой и узнал, что, по крайней мере, прекратились звонки по этим фактам. Основной негатив прошел, но последствия остались. Где-то гражданам самим предложим из подвалов откачивать воду, где-то дорожникам придется до конца отработать", — заключил Кондратьев.
Неделю назад Калининградскую область накрыло дождём
. Улицы городов и посёлков были затоплены.
По заявлениям калининградских властей, чтобы решить проблему с подтоплением города, необходимо чистить
не только канавы, но и реки, находящиеся в федеральной собственности.