У озера Поплавок до конца года посадят 15 деревьев

До конца текущего года в районе озера Поплавок посадят 15 деревьев. Об этом во время рабочего выезда журналистам сообщил глава Калининграда Александр Ярошук.

Деревья появятся не только там, где недавно вырубили столетние дубы, но и на территории у новой детской площадки. Специалисты решат, какие именно деревья посадят возле озера.

В августе у озера Поплавок началась вырубка деревьев . Под спил попали как недавно посаженные берёзы, так и вековые деревья с трухлявыми стволами. Их пришлось спилить из-за того, что они угрожали безопасности отдыхающих.