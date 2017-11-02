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Главная Новости Городская среда

У озера Поплавок до конца года посадят 15 деревьев

Автор: Константин Сериков
11:54
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До конца текущего года в районе озера Поплавок посадят 15 деревьев. Об этом во время рабочего выезда журналистам сообщил глава Калининграда Александр Ярошук.
 
Деревья появятся не только там, где недавно вырубили столетние дубы, но и на территории у новой детской площадки. Специалисты решат, какие именно деревья посадят возле озера. 
 
В августе у озера Поплавок началась вырубка деревьев. Под спил попали как недавно посаженные берёзы, так и вековые деревья с трухлявыми стволами. Их пришлось спилить из-за того, что они угрожали безопасности отдыхающих. 
 
В августе в Калининграде насчитали около 70 высохших деревьев в границах красных линий. Их уберут с улиц города до конца года. Работа по выявлению опасных деревьев продолжается. 
 

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