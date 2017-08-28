Возле озера Поплавок началась вырубка 15 деревьев (фото)

В Калининграде возле озера Поплавок началась вырубка 15 высохших деревьев. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Под спил попали как недавно посаженные берёзы, так и вековые деревья. Ранее местные жители обращались к властям города с просьбой проверить деревья возле озера, где ежедневно гуляют тысячи человек.

"Пустые стволы при сильном ветре в любой момент могут упасть на дорожки и людей. Обращений по этой проблеме со стороны жителей было очень много", — отметил председатель городского совета депутатов Андрей Кропоткин.