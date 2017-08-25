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Мэрия: десятки засохших деревьев угрожают жизни калининградцев

Автор: Константин Сериков
17:53
  88
В администрации Калининграда посчитали придорожные деревья, которые угрожают жизни и здоровью жителей города. Об этом корреспонденту Клопс.Ru сообщил начальник управления благоустройства и экологии горадминистрации Юрий Егоров.
 
Чиновники насчитали около 70 высохших деревьев в границах красных линий. Их уберут с улиц города до конца года. Работа по выявлению опасных деревьев продолжается.
 
"Более 70 деревьев по красным линиям, где нужно производить снос, чтобы не было, не дай бог, чрезвычайных ситуаций. Мы просим жителей города, чтобы они самостоятельно к нам обращались, мы будем приезжать, обследовать и принимать решение", – отметил Егоров.
 
Для облегчения работы в администрации хотят приобрести прибор, который позволяет быстрее определять сгнившее дерево. Во время последнего шторма в Калининграде упавшие деревья травмировали двух жителей
 

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