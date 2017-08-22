В Калининградской области пострадали два человека, на которых упали деревья
Сегодня, 22 августа, в Калининградской области пострадали два человека, на которых упали деревья. Об этом сообщается в группе "Система 112 Калининград"
на сайте "ВКонтакте".
Первое сообщение в экстренные службы поступило в 7:49 из Краснознаменского района. Недалеко от посёлка Крайнее на человека упало дерево. По словам очевидцев, у пострадавшего травма спины.
Аналогичное происшествие случилось в 7:56 в лесу около посёлка Гастеллово Славского района. На место происшествия были назначены необходимые экстренные службы. Как стало известно позже, помощь спасателей не потребовалась. Пострадавшего госпитализировали.