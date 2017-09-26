Болотный тупик и Пробковая Западня: калининградцы придумали названия для второй эстакады и улиц на Острове

Названия выбирают для улиц, бульваров и проездов, которые должны появиться на 200 гектарах возле строящегося к ЧМ—2018 стадиона. Члены топонимической комиссии предложили в основном варианты, связанные со спортом или международными отношениями. В списке одобренных, но пока не утверждённых такие топонимы, как улицы Европейская, Рекордная, Триумфальная Аллея или Аллея Чемпионов.

Схема: Администрация Калининграда

Горожане тоже высказали свое мнение. Кто-то считает, что улицам надо давать не названия, а номера.

Другие уверены, что подойдут любые наименования, лишь бы не в честь почивших героев.

Некоторые калининградцы предложили названия, которые, на их взгляд, больше соответствуют сегодняшним пейзажам этого места.

Клопс.Ru

Клопс.Ru

Клопс.Ru

Были и те, кто не забыл отметить героев нынешних повесток дня.

Клопс.Ru

Для официального наименования второй эстакады были вполне серьёзные предложения.

Не отказали себе горожане и в упражнениях по остроумию.