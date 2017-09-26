Болотный тупик и Пробковая Западня: калининградцы придумали названия для второй эстакады и улиц на Острове

Названия выбирают для улиц, бульваров и проездов, которые должны появиться на 200 гектарах возле строящегося к ЧМ—2018 стадиона. Члены топонимической комиссии предложили в основном варианты, связанные со спортом или международными отношениями. В списке одобренных, но пока не утверждённых такие топонимы, как улицы Европейская, Рекордная, Триумфальная Аллея или Аллея Чемпионов.
Схема: Администрация Калининграда
Горожане тоже высказали свое мнение. Кто-то считает, что улицам надо давать не названия, а номера.
Другие уверены, что подойдут любые наименования, лишь бы не в честь почивших героев.
Некоторые калининградцы предложили названия, которые, на их взгляд, больше соответствуют сегодняшним пейзажам этого места.
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Были и те, кто не забыл отметить героев нынешних повесток дня.
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Для официального наименования второй эстакады были вполне серьёзные предложения.
Не отказали себе горожане и в упражнениях по остроумию.