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Болотный тупик и Пробковая Западня: калининградцы придумали названия для второй эстакады и улиц на Острове

Автор: Екатерина Медведева
15:14
  483
В понедельник, 25 сентября, на топонимической комиссии в мэрии Калининграда обсудили варианты названий для новых улиц на Октябрьском острове. Решено было утроить опрос на сайте горадминистрации, чтобы горожане смогли предложить свои варианты. Помимо этого поступило предложение придумать официальное название для второго эстакадного моста. Клопс.Ru решил собрать варианты названий, которые  калининградцы предложили в комментариях к этим новостям.
 
Названия выбирают для улиц, бульваров и проездов, которые должны появиться на 200 гектарах возле строящегося к ЧМ—2018 стадиона. Члены топонимической комиссии предложили в основном варианты, связанные со спортом или международными отношениями. В списке одобренных, но пока не утверждённых такие топонимы, как улицы Европейская, Рекордная, Триумфальная Аллея или Аллея Чемпионов.
 
 
Схема: Администрация Калининграда
 
Горожане тоже высказали свое мнение. Кто-то считает, что улицам надо давать не названия, а номера.  
 
 
Другие уверены, что подойдут любые наименования, лишь бы не в честь почивших героев.
 
 
Некоторые калининградцы предложили названия, которые, на их взгляд, больше соответствуют сегодняшним пейзажам этого места.
 
 
Клопс.Ru
 
 
Клопс.Ru
 
 
Клопс.Ru
 
Были и те, кто не забыл отметить героев нынешних повесток дня.
 
 
Клопс.Ru
 
Для официального наименования второй эстакады были вполне серьёзные предложения. 
 
 
Не отказали себе горожане и в упражнениях по остроумию.
 
 
Клопс.Ru
 
 
Клопс.Ru
 
 
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