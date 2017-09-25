Крупин предложил придумать официальное название для второй эстакады

Глава комитета по архитектуре и строительству Артур Крупин предложил дать официальное название второму эстакадному мосту. Свою идею чиновник озвучил в понедельник, 25 сентября, на заседании топонимической комиссии в горадминистрации.

"Деревянный, Высокий, Юбилейный — это официальные названия мостов. Эстакадный мост — назван так по типу конструкции. Вторая эстакада — это рабочее наименование. Давайте дадим хорошее наименование этому объекту. Восточная эстакада существует же", — заявил Крупин.

По словам главы комитета, в мэрию поступило обращение горожанина о присвоении наименования мостам Калининграда, до сих пор не имеющим названия.

Член комиссии, почетный доктор кафедры истории Калининградского университета имени И. Канта. Алексей Губин сообщил, что как-то попытался пересчитать мосты в Калиниенграде, но ничего не вышло.

"Оказалось, что никто толком не знает, сколько мостов в городе. Но получалось, что где-то 250", — рассказал Губин.

Крупин, в свою очередь, пообещал поручить к следующему заседанию комиссии подготовить реестр всех калининградских мостов, а так же начать работу по официальному закреплению за мостами их исторически сложившихся названий.