В мэрии обсудили названия новых улиц на Октябрьском острове

В понедельник, 25 сентября, на заседании топонимической комиссии обсудили варианты названий для улиц, которые появятся в будущем возле строящегося стадиона на Октябрьском острове. Члены комиссии пришли к выводам, что основное количество названий стоит начинать придумывать, когда территория начнет застраиваться.

Сейчас на участок земли площадью около 200 гектаров передана в управление региональному правительству. Начиная от улицы Генерала Павлова и до строящейся Восточной эстакады, предполагается многоэтажная застройка, а так же выделены территории под парковку и небольшие скверы.

"Там построили подстанцию. Туда провели теплотрассу. Сейчас там строятся очистные. Значит, потенциал у этой территории есть. Борьба со слабыми грунтами и с водой – это все впереди еще", – сообщил глава комитета по архитектуре и строительству Артур Крупин.

Пока официально присвоены названия только двум будущим улицам на этой территории – Аллея чемпионов и набережная Парадная, а также уже существующий Солнечный бульвар продлен до Восточной эстакады.

На прошлом заседании топонимической комиссии определились с тем, что некоторые улицы можно назвать "Островная", "Береговая", "Спортивной славы", "Триумфальная", "Перспективная", "Проектная", "Международная", "Европейская", "Футбольная" и "Рекордная", но пока за этими топонимами будущие магистрали закреплены неофициально.

На текущем мероприятии прозвучали предложения назвать улицу именем Льва Яшина. Или в честь футбольных клубов или стран, из которых в Россию приедут на ЧМ-2018 футболисты. В ходе рассуждений, члены комиссии пришли к выводу, что улицу, идущую от Парадной набережной мимо стадиона и до продленной набережной Карбышева, лучше всего назвать Триумфальной аллей.

"Да вы что товарищи! Триумфальная улица должна вести к какому-то триумфу. А какой может быть триумф в проигрыше российского футбола? Триумф – это нечто высокое и благородное", – возразил почетный доктор кафедры истории БФУ им. Канта Алексей Губин.

"Триумфом будет застройка острова!" – парировал Крупин.

Депутат горсовета предложил через сайт горадминистрации опросить калининградцев относительно названий улиц на острове. С этой идей большинство присутствующих согласилось. Однако так же пришли к выводу, что пока голосование будет носить номинальный характер, так как работу в направлении присвоения названий несуществующим улицам лучше отложить до тех времен, когда эти улицы появятся.

"Я думаю, что здесь вообще целесообразно приостановить этот процесс и понаблюдать, что там буде происходить. А то мы сейчас поназываем это болото, уходящее, как Атлантида под землю", – отметила старший научный сотрудник историко-художественного музея Светлана Коваль.