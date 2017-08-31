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Мутко: Благоустройство острова в Калининграде доставляет беспокойство

21:27
  1282
В Калининграде благоустройство вокруг стадиона на острове Октябрьском вызывает много беспокойства. Об этом заявил вице-премьер правительства России Виталий Мутко, сообщает "Р-Спорт"
 
"Доставляет много беспокойства благоустройство острова в Калининграде - инженерные системы, дороги. Это будет новый микрорайон, который будет отдан правительству, региону, Калининград сможет там создать социальную инфраструктуру. Пока мы видим позитивные отклики, потому что это важно", - рассказал премьер-министр.
 
По его словам, проблемы также есть на объекте в Самаре, так как это сложный и особенный проект. Но в целом подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года не отстает от графика. Тестовые соревнования на новых аренах начнутся уже в марте 2018 года.
 
«Такой огромный проект не может быть абсолютно беспроблемным», — добавил Мутко.
 
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. 
 

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