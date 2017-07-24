Власти готовы потратить 75,6 млн на строительство подземного перехода у моста Высокий

В Калининграде на строительство подземного пешеходного тоннеля у моста Высокий через Преголю выделяют 75,6 миллионов рублей. Конкурс на проведение работ размещён на сайте госзакупок.

Потенциальные участники могут подавать заявки с 25 июля до 15 августа, говорится в документации. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе назначено на 31 августа.

Заказчиком выступает муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства", средства на строительство выделяются из казны Калининграда. Они получены в порядке межбюджетных отношений из областного бюджета.