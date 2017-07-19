Генне: Незаконную рекламу в Калининграде вывозят грузовиками

Власти Калининграда активно снимают незаконную рекламу, которые размещают нерадивые предприниматели. Об этом в среду, 19 июля, сообщил журналистам главный архитектор Вячеслав Генне.
По его мнению, в городе стало меньше незаконной рекламы. Её убирают с памятников, объектов культурного наследия и даже с АЗС.
"С автозаправок убираем, помните, совсем недавно, огромный лайтбокс был какой-то, и вывески банков, кредитных услуг. Становится непонятно, то ли бензин продавали, то ли какие-то услуги оказывали. Убираем всё больше рекламы, грузовиками вывозим", – отметил Генне.
Ранее городские власти пообещали
снимать незаконную рекламу сразу после обнаружения, а не искать собственников по шесть месяцев, как было прежде. Во время ЧМ–2018 в Калининграде у стадиона и на протокольных маршрутах оставят
только рекламу ФИФА.
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