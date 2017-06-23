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Главная Новости Городская среда

Во время ЧМ-2018 вокруг калининградского стадиона будет размещаться только реклама FIFA

16:03
  218 0
Архив Клопс.Ru
Вокруг строящегося в Калининграде к ЧМ-2018 стадиона не будет незаконной рекламы в радиусе двух километров: таковы требования FIFA. Об этом заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Согласно требованиям FIFA, незаконной рекламы не должно быть не только возле футбольной арены, но и по ходу следования организационной группы в городе. При этом, по словам Ведерникова, в Калининграде "имеется практика размещения баннеров на фасадах домов и незаконной коммерческой информации". Также заместитель полпреда обратил внимание городских властей на обилие незаконной рекламы в городе. Администрации поручено до конца июня провести аудит рекламных носителей в городе и представить предложение по решению данной проблемы.
 
Ранее в администрации города предупреждали, что будут в Калининграде снимать незаконную рекламу сразу же, как только её обнаружат, а не искать собственников по шесть месяцев, как было прежде.  Также в Калининграде намерены бороться с несанкционированной рекламой на окнах домов и фасадах зданий. 

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