Во время ЧМ-2018 вокруг калининградского стадиона будет размещаться только реклама FIFA

Вокруг строящегося в Калининграде к ЧМ-2018 стадиона не будет незаконной рекламы в радиусе двух километров: таковы требования FIFA. Об этом заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.



Согласно требованиям FIFA, незаконной рекламы не должно быть не только возле футбольной арены, но и по ходу следования организационной группы в городе. При этом, по словам Ведерникова, в Калининграде "имеется практика размещения баннеров на фасадах домов и незаконной коммерческой информации". Также заместитель полпреда обратил внимание городских властей на обилие незаконной рекламы в городе. Администрации поручено до конца июня провести аудит рекламных носителей в городе и представить предложение по решению данной проблемы.