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Главная Новости Городская среда

Администрация Калининграда объявила конкурс на благоустройство участка набережной Нижнего озера

16:42
  506 2
Архив Клопс.Ru
Администрация Калининграда объявила конкурс на благоустройство территории, прилегающей к Нижнему озеру. Соответствующий тендер размещён на официальном портале госзакупок.
 
Работы по благоустройству проведут в границах ул. Пролетарской, ул. Сергеева, ул. Шевченко и набережной Маринеско. Ремонт выполнят в рамках ведомственной целевой программы "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" в 2017 году.
 
В рамках благоустройства отремонтируют брусчатку, пешеходные дорожки и мозаичное покрытие. Также ремонт коснётся клумб, лестниц и ограждений.
 
Начальная цена контракта составляет 35 млн рублей. Заявки от претендентов будут принимать до 26 июля. Конкурс проведут 31 июля.
 
Ранее в администрации Калининграда рассказали, что изменится на Нижнем озере после благоустройства. По правой стороне — на набережной Маринеско — работы будут организованы на участке до первого пешеходного моста. С левой стороны — вдоль улицы Пролетарской — набережную приведут в порядок до второго пешеходного моста. В июне врио губернатора Антон Алиханов заявил, что благоустройство основной части набережной Нижнего озера к ЧМ-2018 не планируется.
 

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2 комментария Правила комментирования

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GAlex39
GAlex39 #
17:26
Умная мысль. Построить элитку на берегу озера, срубить бабала, а прилегающую территорию обустроить за счёт бюджета...
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Barmaley067
Barmaley067 #
17:29
Как бы её не "благоустроили" ещё домами
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