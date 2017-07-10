Администрация Калининграда объявила конкурс на благоустройство участка набережной Нижнего озера

Администрация Калининграда объявила конкурс на благоустройство территории, прилегающей к Нижнему озеру. Соответствующий тендер размещён на официальном портале госзакупок.

Работы по благоустройству проведут в границах ул. Пролетарской, ул. Сергеева, ул. Шевченко и набережной Маринеско. Ремонт выполнят в рамках ведомственной целевой программы "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" в 2017 году.

В рамках благоустройства отремонтируют брусчатку, пешеходные дорожки и мозаичное покрытие. Также ремонт коснётся клумб, лестниц и ограждений.

Начальная цена контракта составляет 35 млн рублей. Заявки от претендентов будут принимать до 26 июля. Конкурс проведут 31 июля.