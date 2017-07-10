Администрация Калининграда объявила конкурс на благоустройство участка набережной Нижнего озера

Администрация Калининграда объявила конкурс на благоустройство территории, прилегающей к Нижнему озеру. Соответствующий тендер размещён на официальном портале госзакупок.
Работы по благоустройству проведут в границах ул. Пролетарской, ул. Сергеева, ул. Шевченко и набережной Маринеско. Ремонт выполнят в рамках ведомственной целевой программы "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" в 2017 году.
В рамках благоустройства отремонтируют брусчатку, пешеходные дорожки и мозаичное покрытие. Также ремонт коснётся клумб, лестниц и ограждений.
Начальная цена контракта составляет 35 млн рублей. Заявки от претендентов будут принимать до 26 июля. Конкурс проведут 31 июля.
Ранее в администрации Калининграда рассказали, что изменится
на Нижнем озере после благоустройства. По правой стороне — на набережной Маринеско — работы будут организованы на участке до первого пешеходного моста. С левой стороны — вдоль улицы Пролетарской — набережную приведут в порядок до второго пешеходного моста. В июне врио губернатора Антон Алиханов заявил
, что благоустройство основной части набережной Нижнего озера к ЧМ-2018 не планируется.
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