В Калининграде не будут благоустраивать к ЧМ-2018 основную часть Нижнего озера

Благоустройство основной части набережной Нижнего озера к ЧМ-2018 не планируется. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Антон Алиханов после совещания с депутатами горсовета во вторник, 13 июня.

Недавно начались работы по приведению в порядок территории возле Нижнего озера, которая расположено ближе всего к будущей фан-зоне ЧМ-2018 возле Дома Советов. На вопрос журналиста, будет ли благоустроена к мундиалю и оставшаяся часть набережной, Алиханов высказал мнение, что за 2017 год провести такие работы точно не успеют.

"Если в следующем успеем начать и что-то сделать… Не хотелось бы, чтобы они (футбольные болельщики – прим. ред.) столкнулись со стройплощадкой", – пояснил Алиханов.

По его словам, решение вопроса по благоустройству оставшейся части в ближайшие годы набережной ещё будет выноситься на повестку дня.

"В любом случае программа благоустройства дворов и каких-то общих территорий будет продолжаться около пяти лет. Как минимум те же 20 миллиардов, которые выделялись в этом году федерацией, будут выделяться и в следующем году", – заключил Алиханов.