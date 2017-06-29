Калининградские депутаты попросили открыть правый съезд с эстакады на Остров

Депутаты городского совета просят власти города разрешить водителям ездить на Октябрьский остров через правый съезд со Второй эстакады, без объезда через проспект Калинина. Об этом в четверг, 29 июня, шла речь на постоянной комиссии по городскому хозяйству.



Депутаты предлагают разрешить водителям ездить под Второй эстакадой, пока там не начали активной работы по забивке свай.



"Движение затруднено, есть конкретное предложение открыть движение через съезды №1 и №3, пока не будет производства работ по забивке свай. Администрация пообещала посодействовать", — прокомментировал депутат Виталий Анучкин.



Исполняющий обязанности главы комитета городского хозяйства городской администрации Юрий Кондратьев сообщил журналистам, что подобная ситуация будет рассматриваться вместе с подрядчиком. Если автомобильный трафик не помешает строителям и не будет угрожать безопасности, то решение примут в ближайшее время.