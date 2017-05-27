"Небезопасно": в мэрии прокомментировали попытки попасть на Остров в обход дорожных ограждений
В четверг вечером жители Острова убрали мешающие проезду блоки: часть едет напрямую, без объезда через проспект Калинина. По мнению чиновника, съезды нельзя открывать, а разрешать ездить машинам под Второй эстакадой небезопасно. Сегодня утром рядом с водоналивными блоками установили новые — бетонные.
Также Кондратьев прокомментировал жалобы горожан на плохую дорогу, ведущую к выезду с Острова по ул. Генерала Павлова. Чиновник посоветовал людям потерпеть несколько месяцев до полной реконструкции.
"В этом году там появится нормальная дорога. Эту улицу ждёт реконструкция, поэтому рассчитывать на то, что завтра там появится асфальт, не приходится", — отметил Кондратьев.
В ближайшие дни на Острове и на подъезде со стороны Второй эстакады будут установлены дополнительные навигационные знаки и информационные щиты. Идею по организации дополнительного разворота
, ранее предложенную читателями Клопс.Ru, обсудят на ближайшем заседании комиссии по безопасности с участием сотрудников ГИБДД.
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