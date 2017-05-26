Бунт "островитян": калининградцы сдвинули блоки на съездах с эстакады, чтобы добираться домой (фото)

Калининградцы сдвинули водоналивные блоки и проезжают на Октябрьский остров вопреки запрету властей. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru с места событий.

Людей не пугают запрещающий проезд дорожный знак и возможный штраф в 500 рублей. "Ограждение снесли в сторону в четверг вечером, машины спускаются через одного", — рассказывают Клопс.Ru водители.



Сегодня утром дорожники установили бетонные блоки, и это пока останавливает автомобили.