Бунт "островитян": калининградцы сдвинули блоки на съездах с эстакады, чтобы добираться домой (фото)
Виктор Буздин / Клопс.Ru
5
фото
Калининградцы сдвинули водоналивные блоки и проезжают на Октябрьский остров вопреки запрету властей. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru с места событий.
Людей не пугают запрещающий проезд дорожный знак и возможный штраф в 500 рублей. "Ограждение снесли в сторону в четверг вечером, машины спускаются через одного", — рассказывают Клопс.Ru водители.
Сегодня утром дорожники установили бетонные блоки, и это пока останавливает автомобили.
Стоит отметить, что после закрытия для движения мостов Высокий и Деревянный на прошлой неделе закрыли ещё и два съезда
. В итоге, чтобы попасть на Остров, автомобилисты вынуждены ехать в объезд через проспект Калинина. Это увеличивает время движения до 40 минут.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.