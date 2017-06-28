Крупин об уличных инженерных сетях: В Калининграде всё надо делать антивандальное

В Калининграде все элементы уличных инженерных сетей необходимо делать антивандальными. Такое мнение озвучил журналистам председатель комитета по архитектуре и градостроению Артур Крупин в среду, 28 июня, после заседания технического совета.



Обсуждая вариант с постепенной заменой ливневых решёток в городе на антивандальные, чиновник сообщил, что во многих странах подобные системы используются уже давно, но и "мы к этому пришли".



"То есть раньше мы очень доверяли калининградцам, но, к сожалению, ошиблись. Это касается не только систем водоотведения, но и освещения. Причём "уходят" и лотки, и металлические крышки, и части питательных пунктов, и лампочки, и кабельная продукция… В общем, получается, что всё надо делать антивандальное, чтобы это долго служило на благо калининградцев", — пояснил Крупин.



Отметим, что проблема пропажи ливневых решёток с калининградских улиц периодически даёт о себе знать уже не первый год. Так, в 2015 году полицейские Отметим, что проблема пропажи ливневых решёток с калининградских улиц периодически даёт о себе знать уже не первый год. Так, в 2015 году полицейские зафиксировали кражу 222 решёток в Ленинградском районе.