Крупин об уличных инженерных сетях: В Калининграде всё надо делать антивандальное
Крупин
Виктор Буздин / Клопс.Ru
В Калининграде все элементы уличных инженерных сетей необходимо делать антивандальными. Такое мнение озвучил журналистам председатель комитета по архитектуре и градостроению Артур Крупин в среду, 28 июня, после заседания технического совета.
Обсуждая вариант с постепенной заменой ливневых решёток в городе на антивандальные, чиновник сообщил, что во многих странах подобные системы используются уже давно, но и "мы к этому пришли".
"То есть раньше мы очень доверяли калининградцам, но, к сожалению, ошиблись. Это касается не только систем водоотведения, но и освещения. Причём "уходят" и лотки, и металлические крышки, и части питательных пунктов, и лампочки, и кабельная продукция… В общем, получается, что всё надо делать антивандальное, чтобы это долго служило на благо калининградцев", — пояснил Крупин.
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