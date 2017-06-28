Власти Калининграда планируют убрать брусчатку со всех городских магистралей
Архив Клопс.Ru / Фото: Виктор Гусейнов
Со всех магистральных улиц Калининграда во время капитального ремонта будут демонтировать брусчатку. Об этом в среду, 28 июня, в прямом эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"
сообщил глава муниципального предприятия "Городское дорожное строительство и ремонт" Владимир Свинцов.
Речь идёт о проспектах Мира и Победы, улице Киевской и других. Глава муниципального предприятия пояснил, что власти города приняли решение снимать брусчатку и заменять её асфальтом.
По словам Свинцова, перекладка брусчатки — очень трудоёмкий и тяжёлый процесс. В городе есть лишь несколько специализированных бригад, они не могут выполнять большие объёмы работ.
"Долгое время у нас не было специалистов, провалы закрывали асфальтом прямо поверх брусчатки. Сейчас подготовили несколько бригад, которые прошли серьёзное обучение, в том числе и за границей. В итоге в последние годы планомерно мостовые ремонтируем", — отметил Свинцов.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.