Власти Калининграда планируют убрать брусчатку со всех городских магистралей

Со всех магистральных улиц Калининграда во время капитального ремонта будут демонтировать брусчатку. Об этом в среду, 28 июня, в прямом эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" сообщил глава муниципального предприятия "Городское дорожное строительство и ремонт" Владимир Свинцов.

Речь идёт о проспектах Мира и Победы, улице Киевской и других. Глава муниципального предприятия пояснил, что власти города приняли решение снимать брусчатку и заменять её асфальтом.

По словам Свинцова, перекладка брусчатки — очень трудоёмкий и тяжёлый процесс. В городе есть лишь несколько специализированных бригад, они не могут выполнять большие объёмы работ.

"Долгое время у нас не было специалистов, провалы закрывали асфальтом прямо поверх брусчатки. Сейчас подготовили несколько бригад, которые прошли серьёзное обучение, в том числе и за границей. В итоге в последние годы планомерно мостовые ремонтируем", — отметил Свинцов.