Ювелирная работа: при реконструкции Южного вокзала сохранят мелкую брусчатку

При реконструкции главного входа в Южный вокзал планируют сохранить мелкую брусчатку. Об этом в пятницу, 16 июня, журналистам сообщил руководитель подрядной организации "Клгд-Строй" Сергей Быков.



По словам специалиста, согласована концепция внешнего вида привокзальной площади, которая включает в себя и брусчатку. Работы по её перекладке могут затянуться из-за того, что она очень мелкая и всё необходимо аккуратно вручную перекладывать.



"Ювелирная работа фактически получается, каждый камень 5 на 5 сантиметров, но мы специализировались на перекладывании брусчатки, поэтому проблем не будет", — отметил Быков.