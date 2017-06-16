Ювелирная работа: при реконструкции Южного вокзала сохранят мелкую брусчатку
При реконструкции главного входа в Южный вокзал планируют сохранить мелкую брусчатку. Об этом в пятницу, 16 июня, журналистам сообщил руководитель подрядной организации "Клгд-Строй" Сергей Быков.
По словам специалиста, согласована концепция внешнего вида привокзальной площади, которая включает в себя и брусчатку. Работы по её перекладке могут затянуться из-за того, что она очень мелкая и всё необходимо аккуратно вручную перекладывать.
"Ювелирная работа фактически получается, каждый камень 5 на 5 сантиметров, но мы специализировались на перекладывании брусчатки, поэтому проблем не будет", — отметил Быков.
Все работы у Южного вокзала планируется завершить к середине октября. Ранее сообщалось, что АО "РЖДстрой" собирается провести второй этап капитального ремонта и модернизации здания Южного вокзала. На эти цели хотят выделить 58,5 миллиона рублей.
Все ремонтные работы на Южном вокзале, которые приурочены к ЧМ-2018, завершат в конце этого года.
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