Со всех калининградских перекрёстков с трамвайными путями уберут брусчатку
В Калининграде со всех перекрёстков автомобильных дорог и трамвайных путей уберут брусчатку. Об этом в эфире "Авторадио" заявил врио губернатора области Антон Алиханов.
"Есть проблема с пересечениями трамвайных путей у водителей. Город взял на себя обязательства убрать брусчатку на перекрёстках. Очевидно, что часть трамвайных маршрутов не будут восстановлены, и, скорее всего, надо разбирать пути, которые не используются: они существенно мешают автомобильному движению", — отметил Алиханов.
Также руководитель региона призвал муниципальные власти и жителей определиться с судьбой трамвая в Калининграде.
"Сейчас один маршрут функционирует, и тот в усечённом виде", — отметил Алиханов.
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