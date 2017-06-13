Со всех калининградских перекрёстков с трамвайными путями уберут брусчатку

В Калининграде со всех перекрёстков автомобильных дорог и трамвайных путей уберут брусчатку. Об этом в эфире "Авторадио" заявил врио губернатора области Антон Алиханов.



"Есть проблема с пересечениями трамвайных путей у водителей. Город взял на себя обязательства убрать брусчатку на перекрёстках. Очевидно, что часть трамвайных маршрутов не будут восстановлены, и, скорее всего, надо разбирать пути, которые не используются: они существенно мешают автомобильному движению", — отметил Алиханов.



Также руководитель региона призвал муниципальные власти и жителей определиться с судьбой трамвая в Калининграде.



"Сейчас один маршрут функционирует, и тот в усечённом виде", — отметил Алиханов.