На 23 улицах Калининграда установят адресные указатели на английском языке
На 23 улицах Калининграда появятся адресные аншлаги на английском языке. Об этом во вторник, 27 июня, сообщила пресс-служба администрации города.
Названия улиц (имена собственные) должны быть написаны с использованием метода транслитерации — русское слово английскими буквами. Переведены на английский будут только слова: улица, площадь, проспект, бульвар, набережная, переулок, аллея, проезд. Например, проспект Московский — MOSKOVSKII ave, улица Немировича-Данченко — Nemirovicha-Danchenko st.
Знак адресной информации утверждённого образца установят за свой счёт собственники зданий, арендаторы или управляющие компании. Дублирующие таблички появятся на выходящих на улицу фасадах зданий до конца 2017 года.
Напомним, на востоке области установили новые дорожные указатели, на которых содержится информация на русском и английском языках. Всего в области таких щитов уже 35. Они расположены на федеральных и региональных трассах. На одном из щитов в районе природного парка Виштынецкий в надписи на английском уже нашли ошибку
. В частности, Музей Кристионаса Донелайтиса обозначен как Museum K.Donelaitisa, тогда как следовало бы написать Museum of Kristijonas Donelaitis.
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