На 23 улицах Калининграда установят адресные указатели на английском языке

На 23 улицах Калининграда появятся адресные аншлаги на английском языке. Об этом во вторник, 27 июня, сообщила пресс-служба администрации города.



Названия улиц (имена собственные) должны быть написаны с использованием метода транслитерации — русское слово английскими буквами. Переведены на английский будут только слова: улица, площадь, проспект, бульвар, набережная, переулок, аллея, проезд. Например, проспект Московский — MOSKOVSKII ave, улица Немировича-Данченко — Nemirovicha-Danchenko st.



Знак адресной информации утверждённого образца установят за свой счёт собственники зданий, арендаторы или управляющие компании. Дублирующие таблички появятся на выходящих на улицу фасадах зданий до конца 2017 года.