Мэрия: в будущем мост Деревянный можно сделать разводным

Мост Деревянный в Калининграде, соединяющий Октябрьский остров с остальной частью города, после ремонта будет неразводным. Об этом Клопс.Ru сообщили в администрации города.



Старый немецкий механизм сейчас демонтируют и передадут в один из музеев города. При этом ремонт предусматривает установку подобной конструкции в будущем, если в этом будет необходимость. Деревянный мост не разводился уже на протяжении 30 лет.