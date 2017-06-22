После ЧМ-2018 на Солнечном бульваре демонтируют часть дорожных ограждений

На Солнечном бульваре после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году демонтируют часть дорожных ограждений, чтобы сделать его более доступным для пешеходов. Об этом журналистам в четверг, 22 июня, сообщил председатель комитета по архитектуре администрации Калининграда Артур Крупин.



"После того как чемпионат пройдёт, большое количество ограждений можно будет демонтировать", — пообещал Крупин.



Не исключил чиновник и возможности открытия сквозного проезда с Солнечного бульвара в сторону набережной Карбышева через дворы, который когда-то существовал, но после реконструкции бульвара пропал.



"Думаю, что возможно там часть ограждения демонтировать и сделать понижение бордюрного камня. Надо будет утвердить транспортную схему и согласовать схему расстановки знаков с ГИБДД", — рассудил Крупин.



"Нормы FIFA с точки зрения безопасности и направления движения пешеходов очень строгие. На период проведения чемпионата Солнечный бульвар — это будет пешеходная зона", — пояснил Крупин.



Мало того что на этой улице должно быть практически сплошное пешеходное ограждение, так ещё и перекрёсток бульвара и улицы Генерала Павлова как транспортный узел на период проведения чемпионата работать не будет.



"Бульвар у нас идёт с запада на восток в сторону стадиона — это основная пешеходная магистраль. Пересечения запрещены, и они будут перекрыты", — рассказал Крупин. Чиновник добавил, что к улице Генерала Павлова можно будет подъехать только со стороны набережной Ветеранов.