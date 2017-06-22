В Калининграде не могут найти подрядчика на ремонт дороги по ул. Дзержинского

В Калининграде не состоялись торги по выбору подрядчика для ремонта дороги на улице Дзержинского по программе Минтранса "Безопасные и качественные дороги". Об этом в среду, 21 июня, журналистам сообщил глава Калининграда Александр Ярошук.



Конкурс не состоялся из-за отсутствия участников. По словам чиновника, у подрядчиков слишком много работы на других городских и региональных объектах, поэтому желающих заявиться не нашлось. Власти будут снова отыгрывать объект на конкурсе, заявка уже подана.



"Деньги получены, будут ремонтировать. Думаю, что найдём правильные слова для подрядчиков. Объёмы больше в этом году у дорожников, а в следующем году будут плакать", — отметил Ярошук.



По новой федеральной программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской агломерации в предстоящие два года дороги отремонтируют на сумму 2,5 миллиарда рублей. Всего программа рассчитана до 2025 года. В этом году общий объём выделенных средств составит 1,2 млрд. На следующий год сумма будет аналогичной. При этом доля федерального бюджета составит чуть более 600 миллионов. Ещё 500 миллионов вложит региональный Дорожный фонд и 100 миллионов — местные городские бюджеты.