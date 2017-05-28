В Минтрансе предложили изымать средства на ремонт дорог у регионов, срывающих сроки программы

Министр транспорта России Максим Соколов предложил изымать у регионов, срывающих сроки реализации программы "Безопасные и качественные дороги", выделенные денежные средства. Как сообщает ТАСС , с таким предложением чиновник выступил в ходе совещания у полпреда президента по СФО.

"Ситуация с контрактацией недопустима, нет работы – осенью нет результата. Будут сформулированы санкции, в качестве данных санкций рассматриваются разные варианты. Есть предложение с 1 июля все незаконтрактованные средства вернуть в бюджет и передавать тем регионам, которые выполняют свои обязательства", – заявил Соколов.

В качестве примера министр привёл Владивосток. Там работы по программе БКД ещё не начаты.