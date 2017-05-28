В Минтрансе предложили изымать средства на ремонт дорог у регионов, срывающих сроки программы
Министр транспорта России Максим Соколов предложил изымать у регионов, срывающих сроки реализации программы "Безопасные и качественные дороги", выделенные денежные средства. Как сообщает ТАСС
, с таким предложением чиновник выступил в ходе совещания у полпреда президента по СФО.
"Ситуация с контрактацией недопустима, нет работы – осенью нет результата. Будут сформулированы санкции, в качестве данных санкций рассматриваются разные варианты. Есть предложение с 1 июля все незаконтрактованные средства вернуть в бюджет и передавать тем регионам, которые выполняют свои обязательства", – заявил Соколов.
В качестве примера министр привёл Владивосток. Там работы по программе БКД ещё не начаты.
В Калининградской области в рамках программы Минтранса "Безопасные и качественные дороги" пройдёт ремонт на Окружной
. В мае 2017 года объявили аукционы на ремонт проезжей части по ул. Невского, ул. Емельянова и пр. Калинина. В пресс-службе мэрии сообщили
, что в 2017 году в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на ремонт в Калининграде направят 230 млн рублей. Дороги, отремонтированные по этой программе, получат пятилетнюю гарантию
.
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