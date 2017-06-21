На временную дорогу на Острове дважды в неделю будут подсыпать щебёнку

На время строительства объектов к ЧМ-2018 власти Калининграда будут подсыпать щебёнку на временную дорогу по ул. Генерала Павлова дважды в неделю. Об этом в среду, 21 июня, журналистам сообщил глава Калининграда Александр Ярошук.



Сейчас процедура подсыпки, позволяющая более-менее комфортно ездить по временной дороге, происходит еженедельно. Тем не менее Сейчас процедура подсыпки, позволяющая более-менее комфортно ездить по временной дороге, происходит еженедельно. Тем не менее жителей Острова это не устраивает, так как в дороге быстро образуются ямы, скорость движения потока и пропускная способность улицы снижаются.



"Если есть необходимость, будем подсыпать дважды в неделю. Скоро там появится новая дорога, деньги на неё уже выделены", — отметил Ярошук.