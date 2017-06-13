У Музея янтаря ради реконструкции тротуара спилили 14 деревьев

При реконструкции тротуара возле Музея янтаря в Калининграде срубили 14 деревьев. Об этом пишет "Комсомольская правда в Калининграде".



"У меня порубочный билет есть, поэтому я и произвожу работы. Всё это было в проекте, поэтому красиво всё будет. Там же старые деревья были, боярышник, который тут стоял, был гнилой, пустой, наклонился, как танцующий лес. Люди за него цеплялись, он же ещё колючий. Люди, которые тут всегда ходят, нас даже благодарили", — рассказал прораб Павел Саенко.



Прораб утверждает, что город высадит новые деревья вместо срубленных. У музея появится живая изгородь, ель и несколько боярышников.