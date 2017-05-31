В Музее янтаря рассказали, как изменится после капремонта дворик у главного входа (эскизы)
Эскиз внешнего дворика Музея янтаря после капремонта
Фото: документация с сайта госзакупок
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В Калининграде планируется произвести капитальный ремонт покрытия внешнего дворика Музея янтаря. Соответствующие документы размещены
на официальном портале госзакупок.
Проект предусматривает снятие старого, пришедшего в негодность тротуарного покрытия и бетонных скамеек. Дворик выложат брусчаткой из натурального гранита двух цветов. Там планируется установить новые скамейки для отдыха. Бордюры, ограждающие клумбы и газоны, выложат из натурального камня. Проект предусматривает перекладку участка водопровода, ревизию ливневой канализации с ремонтом колодцев. Также подрядчик должен будет произвести системы наружного освещения и подсветки элементов здания.
Фото: документация с сайта госзакупок
Стартовая стоимость контракта — 2,55 млн рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета. Заявки на участие в аукционе будут рассматривать 29 июня.
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